Lielbritānija paaugstina iebraukšanas cenas Latvijas pilsoņiem
Lielbritānija paaugstinājusi konsulāro nodevu izmaksas lielākajai daļai vīzu un iebraukšanas atļauju kategoriju.
Izmaiņas skar gan parastos tūristus, gan studentus, tranzīta pasažierus un tos, kuri pārvācas uz pastāvīgu dzīvesvietu. Jaunās cenas publicētas valsts valdības mājaslapā.
Vispopulārākā kategorija — īstermiņa vīza uz pusgadu — tagad ceļotājiem izmaksās 158 eiro (iepriekš apmēram 149 eiro).
Cenām, kas attiecas uz vīzām uz garāku periodu, ir sekojošas izmaiņas:
- 2 gadu vīza: sadārdzinājums no 556 līdz 592 eiro;
- 5 gadu vīza: cena pieauga no 993 līdz 1057 eiro;
- 10 gadu vīza: vislielākais pieaugums — cena palielinājās līdz 1320 eiro (iepriekš apmēram 1240 eiro).
Jaunās prasības skāra ne tikai tūristus. Studiju vīza tagad maksā 653 eiro (iepriekš apmēram 612 eiro). Arī darba vīzām ir fiksēts pieaugums.
- Vīza uz 3 gadiem: sadārdzinājums no 901 līdz 960 eiro;
- Vīza uz vairāk nekā 3 gadiem: cena pieauga no 1780 līdz 1895 eiro.
Sadārdzinājušās arī tranzīta vīzas:
- Tranzīta vīza gaisa pārvadājumiem — līdz 49 eiro;
- Zemes tranzīts — līdz 87 eiro.
Lai pilsoņi no valstīm ar atvieglotiem iebraukšanas nosacījumiem (tai skaitā arī Latvijas pilsoņi) iegūtu elektronisko atļauju (ETA), tās cena pieauga par 4 mārciņām un tagad ir apmēram 23 eiro.
Izmaiņas skāra arī ilgtermiņa migrācijas procedūras. Beztermiņa iebraukšanas atļaujas nodeva tika paaugstināta līdz 3775 eiro. Pilsonības iegūšana caur naturalizāciju tagad izmaksā 2000 eiro.