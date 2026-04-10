Modele Marija gadu pēc sakropļošanas Dubaijā: "Domāju, ka tas ir īslaicīgi, bet..."
Ukraiņu modele Marija Kovaļčuka, kura pagājušā gada martā pazuda Dubaijā un tika atrasta ar smagām traumām, gadu vēlāk pastāstījusi par savu atveseļošanos un dzīvi pēc traģiskajiem notikumiem. Notikušā apstākļi joprojām nav skaidri, taču šobrīd meitene koncentrējas uz atveseļošanos un pielāgošanos jaunajai realitātei.
Šausminošais incidents notika 2025. gada martā, kad toreiz 20 gadus veco ukraiņu modeli Mariju Kovaļčuku atrada kritiskā stāvoklī šosejas malā astoņas dienas pēc viņas pazušanas Dubaijā.
Lai gan varas iestādes paziņoja, ka meitene esot nokritusi būvlaukumā, viņas tuviniekiem joprojām ir liels noslēpums, kas ar viņu patiesībā notika.
9. martā 20 gadus vecā "OnlyFans" zvaigzne Marija paziņoja draugiem, ka viņu esot uzaicinājuši uz ballīti vienā no Dubaijas viesnīcām. Pēc tam viņa pazuda uz vairāk nekā nedēļu.
Saskaņā ar baumām, Marijai vajadzēja doties uz ballīti, ko organizēja divi puiši, kuri, iespējams, bija saistīti ar modeļu biznesu. Viņa mātei bija teikusi, ka tur paliks pa nakti.
Meitenes tuvinieki sāka uztraukties, kad divas dienas pēc it kā notikušās ballītes modele neieradās uz savu plānoto lidojumu no Dubaijas uz Taizemi.
Meiteni no Ļvivas atrada 19. martā, desmit dienas pēc pazušanas. Jaunā ukrainiete gulēja ceļa malā Dubaijā. Viņa bija asinīs, viņas ekstremitātes un mugurkauls bija salauzti. Mariju steidzami nogādāja slimnīcā un veica vairākas operācijas, lai glābtu viņas dzīvību.
"Rūpīga izmeklēšana parādīja, ka viņa guva smagas traumas pēc tam, kad viena pati iekļuva slēgtā būvlaukumā un tur nokrita no augstuma," vēlāk medijiem paziņoja vietējās policijas pārstāvis.
Pagājušā gada aprīlī, kad meitene beidzot atguva samaņu, viņa sākumā nerunāja. Bija tikai minējumi. Piemēram, viens no aculieciniekiem apgalvoja, ka Marija izskatījās tā, it kā būtu nežēlīgi piekauta un pakļauta vardarbībai.
Anonīms avots piebilda, ka Marijas ķermenis bija klāts ar zilumiem, kas neliecināja par kritienu no augstuma, kā iepriekš bija apgalvojusi policija. Viņš pieļauj, ka meitene bijusi tā sauktajā "porta potty" ballītē (no angļu val. "pārnēsājamā tualete" – red. piez.), kur viņu vairāku dienu laikā varēja sist un seksuāli izmantot.
"Policija slēpj faktus. Mans draugs, kurš strādā tajā pašā slimnīcā, kur atrodas Marija, savām acīm redzēja, ka, kad viņu atveda, viņas mute bija nosmērēta ar "Dubaijas šokolādi", un viņas zobi bija "Birkin" somā."
Meitenei veica vairākas operācijas, un viņa ilgu laiku atradās komā. Jūlijā viņa beidzot sāka runāt.
Pagājušajā gadā modele Marija sniedza interviju krievu žurnālistei Ksenijai Sobčakai, video tika publicēts "YouTube". Tajā jaunā ukrainiete stāsta, kas tieši ar viņu notika Dubaijā.
"Es jūtos daudz labāk. Es eju rehabilitāciju un jau gandrīz varu staigāt. Ceru, ka pēc ārstēšanās es atkal varēšu staigāt," sacīja Marija. Šobrīd meitene pārvietojas ratiņkrēslā, kā arī izmanto kruķus, jo viena no viņas kājām vēl dzīst.
Kas īsti notika?
2025. gada martā meitene uz nedēļu aizlidoja uz Dubaiju, plānojot tur fotografēties un veidot dažādu saturu. "Mēs svinējām vienas manas draudzenes dzimšanas dienu," viņa atcerējās intervijā. "Tur bija fotosesija, tā es pavadīju savas dienas. Bet tad mani draugi aizlidoja uz Krieviju, bet es paliku Dubaijā viena."
Meitene dzīvoja viesnīcā, un viņai bija lidmašīnas biļete uz Taizemi. "Es aizmigu. Es jau stāvēju viesnīcas foajē ar saviem koferiem, kad satiku kādu jaunieti Artjomu, ar kuru biju iepazinusies iepriekšējā dienā. Es viņam un viņa draugiem izstāstīju savu situāciju — mana biļete bija pazaudēta, un man vairs nebija viesnīcas numura. Viņš apsolīja man palīdzēt."
Meitene devās uz Artjoma numuru kopā ar viņa draugiem — vienu puisi un divām meitenēm.
"Mēs runājām, viss bija kārtībā, viņi bija iedzēruši, tikko no ballītes. Bet kopumā viss bija normāli. Mēs runājām par to, ka varētu kopā doties uz Taizemi. Es pat piezvanīju mammai un pateicu, ka viss ir labi."
Marijas māte arī intervijā atceras, ka pastāvīgi uzturēja saziņu ar meitu, kamēr viņa bija ārzemēs. "Mēs tikko runājām. Viņa teica, ka viss ir labi, ka viņa ir satikusi labus cilvēkus un pārcēlusies uz viņu numuru. Es jautāju: "Maša, vai tu viņus pazīsti?" Viņa viņus nepazina, bet teica, ka tie ir labi cilvēki. Bet man kaut kas šķita aizdomīgs..."
Drīz vien māte zaudēja saikni ar meitu. Viņa vērsās Ukrainas vēstniecībā Dubaijā un Dubaijas policijā. Kopā ar konsulu, policiju un vietējiem ukraiņiem, kurus viņa atrada sociālajos tīklos, māte vairāk nekā nedēļu meklēja savu meitu.
Viņa arī piezvanīja uz vietējo slimnīcu, kur viņai pateica, ka neviena persona ar Marijas pasi slimnīcā nav nonākusi. Izrāviens meitas meklēšanā notika tad, kad māte pieļāva, ka, iespējams, slimnīcā ir nogādāta meitene bez dokumentiem. Kad viņa aprakstīja meitas tetovējumus, kļuva skaidrs, ka Marija atrodas Dubaijas slimnīcā.
Nelaimīgā būvlaukuma epizode
"Nākošajā dienā puiši aizgāja pēc alkohola. Viņi vienkārši pēkšņi nolēma nopirkt dzērienu," Marija atcerējās intervijā, piebilstot, ka pirmajā dienā viss bija kārtībā.
"Vispirms viņi bija skaidrā. Pēc tam puiši sāka uzvesties agresīvi, sāka dzert viskiju un mani aizskart, jo es nedzēru. Tad viņi pāris reizes mani pagrūda un sāka mani pazemot. Viņi teica, ka es piederu viņiem un ka viņi ar mani darīs visu, ko vēlas. Sākumā es mēģināju to uztvert kā joku, bet tas bija ļoti dīvaini. Viņi sāka dauzīt pudeles, visa grīda bija pilna ar lauskām, pa to vairs nebija iespējams staigāt. Viņi sāka man draudēt, atņēma manus personīgos priekšmetus, tostarp pasi. Un viena meitene, Aleksandra, vienkārši paņēma manas mantas un aizgāja ar tām. Viņa izgāja no viesnīcas manā kleitā," Marija atcerējās.
Pēc tam Marija palika numurā kopā ar vēl vienu meiteni, Artjomu un viņa draugu Aleksandru. Tomēr, pēc Marijas teiktā, numurā vēl bija ieradušies arī divi citi puiši.
"Viņi gribēja, lai es palieku numurā, un kļuva agresīvi, kad es mēģināju aiziet."
"Es sapratu, ka neko nevaru izdarīt. Es baidījos. Mēģināju iziet uz balkona, lai sauktu pēc palīdzības, bet nespēju."
Kādā brīdī meitene izskrēja no viesnīcas, zinot, ka vīrieši skrien viņai pakaļ. "Es aizskrēju līdz tuvākajai ēkai un tur paslēpos. Tas bija būvlaukums. Es sēdēju tur uz grīdas un dzirdēju, kā viņi kāpj pa kāpnēm. Pēc tam es neko vairs neatceros."
Viņa pieļauj, ka, iespējams, viņai tika iesists pa galvu. "Nākamā lieta, ko es atceros, ir tas, ka es lūdzu palīdzību garāmgājējam. Tajā brīdī man mugurā bija viesnīcas halāts."
Marija nezina, kas ar viņu notika šajā laikā. "Es domāju, ka mani vai nu piekāva, vai arī es nokritu no augstuma, jo traumas izskatījās tieši tā. Vai nu kritiens, vai piekaušana. Taču ekspertīze seksuālu vardarbību neatklāja."
Marija zina, ka Artjoms un Aleksandrs dzīvo Dubaijā kopā ar saviem vecākiem. "Viņi nestrādā, nemācās, vienkārši dzīvo un izklaidējas. Es zinu, ka Artjoma tēvs ir bagāts, jo viņš teica, ka mēs varam lidot uz Taizemi ar viņa tēva lidmašīnu."
Vīriešus uz īsu brīdi aizturēja, taču nākamajā dienā viņi tika atbrīvoti. Intervijā arī jūtama Marijas mātes neapmierinātība ar izmeklēšanas gaitu. Viņa aizdomājas, ka pierādījumi varētu būt mēģināti iznīcināt.
"20. martā man policija rakstīja, ka neviens nav mēģinājis nogalināt jūsu meitu vai nodarīt viņai kaitējumu — viņa bija stiprā alkohola reibumā un izkrita no astotā stāva," atceras Marijas māte policijas teikto. Pēc viņas vārdiem, policijai arī neesot bijis tuvumā esošo ēku kameru ierakstu. "Vienīgais kameru ieraksts ir brīdis, kad viņa basām kājām un halātā izskrien no viesnīcas."
"Šiem cilvēkiem ir daudz naudas, milzīga ietekme, viņi jau sen dzīvo Dubaijā. Artjoma tēvs un onkulis tur dzīvo ļoti ilgi," precizēja Marijas māte.
Artjoma tēvs esot saistīts ar vairākiem restorānu tīkliem, bet viesnīcā esošā Aleksandra ir Maskavā esoša medicīnas centra īpašnieka meita. Milena, kura bija numurā, ir uzņēmēja meita, kas strādā Uzbekistānā reģistrētos uzņēmumos.
Marijai tika veiktas vairākas operācijas. Ne Artjoms, ne Aleksandrs pēc tam ar viņu vairs nav sazinājušies. Meitenei bija mugurkaula, kāju kaulu un galvaskausa lūzumi. Vairākas dienas viņa tika pieslēgta mākslīgajai plaušu ventilācijai. Pēc tam viņa pārcēlās uz rehabilitāciju pie mātes Norvēģijā, kur dzīvo arī tagad.
Gads vēlāk
Tagad, gadu pēc traģiskajiem notikumiem, Marija sociālajos tīklos publicēja aizkustinošu paziņojumu, kurā pastāstīja, kā viņai patiesībā klājas.
"Es ilgu laiku dzīvoju ar domu, ka tas ir īslaicīgi — ka vēl nedaudz un viss kļūs kā agrāk. Ka es atkal staigāšu kā iepriekš, kustēšos kā iepriekš, dzīvošu kā iepriekš. Un es ticēju, ka tas ir kā sapnis un ka es vēl varēšu kaut ko mainīt. Bet kādā brīdī nāk skarba apziņa, ka nekad vairs nebūs kā agrāk. Pilnīgi nekad. Mani pārņēma vilšanās un sāpes. Taču tieši šajā brīdī sākas īstā pielāgošanās dzīvei.
Es sāku pret sevi jauno izturēties ar lielāku pieņemšanu, pielāgoju savu ikdienu un nodarbes savam stāvoklim un no jauna iemācījos priecāties par sīkumiem, pamanīt labo.
Es pat iemācījos pasmieties par to, ka eju ar kruķi un man ir dažādi ierobežojumi. Reizēm es pieķeru sevi pie domas, ka es neesmu tāda kā visi, un ka nākotnē man vēl ne reizi vien nāksies saskarties ar savu traumu sekām, bet es aizstāju šīs domas ar nākotnes plāniem.
Man prieku sagādā tas, ka man blakus ir tuvi cilvēki. Es esmu pateicīga par to, ka atveseļojos, ka varu staigāt. Un tas mani padara laimīgu."
Pašlaik meitenes video ir noskatīts jau vairāk nekā 120 000 reižu. Pēc šausminošā incidenta viņa sāka aizrauties ar grimu un nesen strādāja kā vizāžiste Parīzes modes nedēļā.