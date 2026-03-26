Apturēts Krievijas naftas eksports vismaz 40% apmērā
Saistībā ar Ukrainas uzbrukumiem un Krievijas "ēnu flotes" tankkuģu aizturēšanām uz laiku apturēti vismaz 40% Krievijas naftas eksporta jaudu, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
"Tie ir nopietnākie naftas piegāžu pārtraukumi Krievijas modernajā vēsturē, un tas notika tieši tad, kad naftas cenas sasniedza 100 dolāru par barelu Irānas kara dēļ," norāda "Reuters".
Aģentūra uzskata, ka naftas pārvadājumi caur abām Baltijas jūras eksporta ostām - Primorsku un Ustjlugu - ir pārtraukti. Melnās jūras eksporta ostā Novorosijskā pārvadājumi esot mazāki par plānoto līmeni. Martā visām trim ostām uzbruka Ukrainas droni.
Arī naftas piegāde pa cauruļvadu "Družba", kas tika pārtraukta janvāra beigās, vēl nav atsākta, atgādina "Reuters".
Turklāt pēdējā laikā Eiropā arvien biežāk tiek aizturēti Krievijas "ēnu flotes" tankkuģi. Tas pārtraucis naftas piegādi no Murmanskas - aptuveni 300 000 barelu dienā, "Reuters" pavēstīja naftas tirgotāji.
Saskaņā ar aģentūras rīcībā esošo informāciju naftas piegādes uz Ķīnu (aptuveni 1,9 miljoni barelu dienā) un Baltkrieviju (aptuveni 300 000 barelu dienā), kā arī piegādes no naftas projektiem "Sahalin-1" un "Sahalin-2" (aptuveni 250 000 barelu dienā) paliek nemainīgas.