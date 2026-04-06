Ko darīt, ja dzīves izmaksas ir augstas? Nosauktas Eiropas valstis, kas samaksās jums par pārcelšanos
Ņemot vērā, ka dzīves izmaksas joprojām ir augstas, daudzi meklē veidus, kā uzlabot dzīves kvalitāti un savu finansiālo stāvokli. Iespēja pārcelties uz ārzemēm tiek apsvērta arvien biežāk, un dažās valstīs, ievērojot noteiktus nosacījumus, par to pat var saņemt naudu.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem, piemēram, no Apvienotās Karalistes, gada laikā ir pārcēlušies gandrīz 693 000 cilvēku. Līdzīga tendence novērojama arī Amerikas Savienotajās Valstīs.
Kā galvenie iemesli tiek minēti zemākas dzīves izmaksas, augstāks dzīves līmenis un jaunas karjeras iespējas, ziņo "Daily Mail". Zemāk uzskaitītas valstis, kurās iespējams saņemt finansiālu atbalstu par pārcelšanos.
Horvātija
Horvātija piedāvā interesantu risinājumu. Tur mazākas pilsētas cenšas piesaistīt jaunus iedzīvotājus, piedāvājot īpaši izdevīgus piedāvājumus nekustamajam īpašumam.
Piemēram, Legradas ciemā iepriekš tika pārdoti mājokļi par simbolisku cenu, lai atdzīvinātu reģionu, kura iedzīvotāju skaits pēdējo desmitgažu laikā ir ievērojami samazinājies. Turklāt tiek piedāvāta atbalsta programma, kas pat par pusi sedz īpašuma renovāciju.
Grieķija
Ja sapņojat par dzīvi uz saulainas salas, Grieķija varētu būt piemērots variants. Mazajā salā Antikitērā, kur dzīvo mazāk nekā 50 cilvēki, jauniem iedzīvotājiem piedāvā 500 eiro mēnesī uz trīs gadiem. Programmas mērķis ir galvenokārt piesaistīt ģimenes, kas palīdzētu atdzīvināt vietējo kopienu.
Īrija
Līdzīgu mērķi - vietējo kopienu atdzīvināšanu - īsteno arī Īrijas programma "Our Living Islands". Tā atbalsta cilvēkus, kuri ir gatavi atjaunot pamestas nekustamās īpašumas mazās salās, piedāvājot finansiālu palīdzību renovācijai ar subsīdijām.
Itālija
Dažos reģionos, piemēram, Kalabrijā un Sardīnijā, ģimenēm tiek izmaksāti apmēram 28 000 eiro, ja tās pārcēlušās uz mazākiem ciematiem. Šādu programmu mērķis ir apturēt iedzīvotāju samazināšanos, ko izraisījusi jauniešu aizplūšana uz lielākām pilsētām vai ārzemēm.
Japāna
Āzijā Japāna cenšas līdzsvarot iedzīvotāju sadalījumu. Valdība izmaksā subsīdijas cilvēkiem, kuri pārcēlušies no Tokijas uz lauku reģioniem. Atbalsta apmērs var sasniegt 1 miljonu jēnu (apmēram 6000 eiro) uz vienu cilvēku.
Maurīcija
Tropiskāku variantu piedāvā Maurīcija, kur jaunie uzņēmēji var saņemt apmēram 322 eiro, ja veiksmīgi izstrādā savu biznesa plānu un saņem apstiprinājumu no vietējām iestādēm.
Spānija
Spānija arī ir izstrādājusi programmas, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus lauku reģioniem. Piemēram, Ekstremaduras reģionā piedāvā atbalstu 15 000 eiro apmērā, ja cilvēks pārcelsies tur vismaz uz diviem gadiem.
Šveice
Visbeidzot, Šveice piedāvā pievilcīgu, bet ar nosacījumiem saistītu iespēju. Pieaugušajam, kurš pārcelsies uz Albinenu, tiek izmaksāti līdz 23 600 eiro, bet par katru bērnu - 9440 eiro, ar nosacījumu, ka jaunais iedzīvotājs iegādāsies tur nekustamo īpašumu un dzīvos ciematā vismaz desmit gadus.
Svarīgi zināt
Lai gan šādi piedāvājumi var šķist vilinoši, tie ir saistīti ar noteiktiem nosacījumiem – vai nu ilgtermiņa dzīvošanas pienākums valstī, nekustamā īpašuma iegādi, vai uzņēmuma atvēršanu.