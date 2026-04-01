Eiropas Komisija ieteikusi ES dalībvalstīm gatavoties ilgstošām grūtībām enerģētikas nozarē
Eiropas Komisijas enerģētikas komisārs Dens Jorgensens informējis Eiropas Savienības dalībvalstu valdības par nepieciešamību sagatavoties ilgstošai nestabilitātei enerģētikas tirgū saistībā ar karu ar Irānu.
Par to Jorgensens paziņoja vēstulē, kas nosūtīta ES dalībvalstu enerģētikas ministriem pirms ārkārtas sanāksmes, kas notika otrdien. Ar šo vēstuli, kas datēta ar 30. martu, iepazinās aģentūra "Reuters".
Vēstulē Jorgensens ieteica ES dalībvalstu valdībām laikus sagatavoties iespējamām ilgstošām problēmām tirgū.
Eiropa ir atkarīga no importa degvielas, kas nozīmē, ka konflikts Tuvajos Austrumos ietekmēs pasaules energoresursu cenas, un tas ietekmēs arī Eiropu.
Kopš 28. februāra, kad ASV un Izraēla uzsāka triecienus pret Irānu, gāzes cenas Eiropā pieaugušas par vairāk nekā 70%.
Tajā pašā laikā Eiropas Savienības naftas un dabasgāzes krājumi nav tieši cietuši no Hormuza šauruma slēgšanas, jo Eiropa lielāko daļu šo enerģijas resursu importē no piegādātājiem ārpus Tuvajiem Austrumiem.
Saskaņā ar Jorgensena teikto, īstermiņā Briselē īpaši satrauc piegādes Eiropā attiecībā uz naftas produktiem, piemēram, aviācijas degvielu un dīzeļdegvielu.
Vēstulē norādīts, ka valdībām vajadzētu izvairīties no pasākumiem, kas palielinātu degvielas patēriņu, ierobežotu naftas produktu tirdzniecību vai samazinātu ražošanu Eiropas naftas pārstrādes rūpnīcās.
"Dalībvalstīm ieteicams atlikt jebkādu naftas pārstrādes rūpnīcu tehnisko apkopi, kas nav saistīta ar ārkārtas situācijām," piebilda Jorgensens.