Glābiņš senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem - Jelgavā ķirurģisko aprūpi turpmāk nodrošinās arī mājās
Nokļūšana pie ārsta guļošiem vai smagi slimiem pacientiem nereti pārvēršas par īstām mocībām gan pašam sirdzējam, gan viņa tuviniekiem. Lai atvieglotu šo fiziski un emocionāli smago procesu, SIA "Zemgales veselības centrs" (ZVC) nācis klajā ar būtisku jaunumu – turpmāk sertificēta ķirurģe Uļjana Čaikovska dosies mājas vizītēs, nodrošinot profesionālu un drošu aprūpi turpat pacienta gultā.
Jaunais pakalpojums paredzēts guļošiem, kopjamiem pacientiem un cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, sniedzot iespēju saņemt profesionālu ķirurģisko aprūpi pacienta dzīvesvietā. Medicīnas iestādē norāda, ka tas ir īpaši piemērots pacientiem pēc operācijām, senioriem, paliatīvās aprūpes pacientiem, kā arī cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā sāpes vai rada papildu veselības riskus.
Mājas vizītes laikā ārsts novērtē pacienta veselības stāvokli, izvērtē nepieciešamo ārstēšanu un aprūpi, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākai ārstēšanas taktikai. ZVC uzsver, ka nepieciešamības gadījumā ķirurgs izraksta nosūtījumus papildu izmeklējumiem vai iesaka stacionāru ārstēšanu.
Kā skaidro ārstniecības iestādē, mājas apstākļos speciālists var veikt brūču, izgulējumu, apdegumu un trofisko čūlu ārstēšanu, operācijas šuvju un skavu uzlikšanu vai noņemšanu, drenu noņemšanu, portu sistēmu skalošanu, kā arī citas pacientam atbilstošas mazinvazīvas procedūras.
ZVC pārstāvji izceļ, ka galvenie ieguvumi pacientam un viņa tuviniekiem ir transportēšanas nepieciešamības novēršana, mazāks stress un fiziskā slodze. Savlaicīga palīdzība ierastā un drošā vidē būtiski samazina dažādu komplikāciju risku un nodrošina mierīgāku atveseļošanās procesu.
Plašāka informācija par jauno pakalpojumu un tā pieteikšanu pieejama ZVC mājaslapā "zvc.lv" vai zvanot pa tālruni 63084619. Ārstniecības iestāde atrodas Jelgavā, Zemgales prospektā 15.