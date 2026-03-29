Tramps iecerējis savā vārdā pārdēvēt objektu, kuru pēdējā mēneša laikā spiesti zināt visā pasaulē
ASV prezidents Donalds Tramps izteicis ideju savā vārdā pārdēvēt ģeogrāfisku objektu, kura nosaukums, gribot negribot, jau vismaz mēnesi ir pazīstams visā pasaulē. ASV prezidents šo priekšlikumu paudis it kā nejauši un jokojot, taču viņa tieksmei dot savu vārdu visdažādākajiem objektiem visdažādākās vietās ir sena vēsture un šādi “pa jokam” pausti apgalvojumi mēdz arī īstenoties dzīvē.
Piektdien uzstājoties Maiami “Nākotnes investīciju iniciatīvas” pasākumā Tramps pieprasīja Irānai nekavējoties atvērt satiksmei pasaules ekonomikai kritiski svarīgo Hormuza šaurumu un it kā nejauši “pārteicās”. Irānai “ir jāatver Trampa šaurums, es gribēju teikt, Hormuza šaurums,” paziņoja Tramps, izraisot smieklus auditorijā.
“Piedodiet. Man ļoti žēl. Tik briesmīga kļūda,” viņš tēloti atvainojās. “Viltus ziņas teiks: “Viņš nejauši tā pateica” — nē, manā gadījumā nejaušību nav, to nav pārāk daudz. Ja būtu, tas būtu grandiozs notikums.”
Vienlaikus viņš atgādināja savu lēmumu pārdēvēt Meksikas līci par Amerikas līci, kā argumentu minot to, ka ASV pieder ap 92 procenti līča, kamēr Meksikai — mazāk nekā 8. Ģeogrāfiskās kartes gan norāda, ka tas, maigi izsakoties, galīgi neatbilst patiesībai, un ASV pieder tikai apmēram 46 procenti, bet Meksikai nedaudz vairāk.
Tramps to paudis laikā, kad ASV un Izraēlas sāktais karš pret Irānu jau rit otro mēnesi un gals tam nav redzams, par spīti ASV apgalvojumiem, ka Irānas militārie spēki ir iznīcināti. Irāna turpina bloķēt Hormuza šaurumu un paralizēt ceļu, pa kuru parasti transportē 20 miljonus naftas barelu dienā, šādi izraisot globālo enerģijas piegāžu traucējumu un strauju naftas cenu kāpumu. Pirmdien Tramps izteica iespēju, ka šaurumu nākotnē varētu kopīgi kontrolēt “es un ajatolla”.
Kopš tā laika Tramps apgalvojis, ka Irāna veic sarunas ar ASV un “ļoti lūdzas” noslēgt vienošanos, lai gan Irāna ir noliegusi jebkādu tiešu sarunu notikšanu.
Atsaucoties uz informētām personām, laikraksts “The New York Post” vēsta, ka Tramps apsver iespēju pārņemt šauruma kontroli un pārdēvēt to savā vārdā vai par “Amerikas šaurumu”, līdzīgi kā viņš rīkojās ar Meksikas līci, uzreiz pēc atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī izdodot izpildrīkojumu visām ASV aģentūrām to dēvēt par “Amerikas līci”. Taču viņš šogad atzina, ka bija iecerējis līci pārdēvēt savā vārdā. Atzīmējot savas otrās prezidentūras pirmā gada noslēgumu, Tramps žurnālistiem paziņoja par savu sākotnējo ieceri un uzsvēra, ka viss vēl var mainīties: “Es grasījos to nosaukt par Trampa līci, bet padomāju, ka mani par to nogalinās,” viņš sacīja, piebilstot, ka pat padomnieki norādījuši, ka tas neizskatītos labi, taču viņš tam neesot piekritis. “Es gribēju to izdarīt. Es gribēju,” sacīja Tramps. “Mani cilvēki tik ļoti centās: “Kungs, nedomāju, ka tas izskatīsies pārāk labi”. Es jums saku, tā ir laba lieta. Nē, bet es nolēmu to nedarīt,” viņš sacīja, ka sava uzvārda vietā izvēlējies nosaukumu “Amerikas līcis”. “Trampa līcis. Tas tomēr skan labi. Varbūt mēs to varētu izdarīt. Vēl nav par vēlu,” viņš sacīja. Taču arī Amerika ir gana labi. “Tagad mums ir Amerikas līcis. Tas ir lieliski.””
Pērn oktobrī Tramps savā platformā “Truth Social” pievērsās slavenajam Kenedija centram, apjūsmojot tā jauno izskatu ar it kā pārteikšanos: “Jaunais Trampa-Kenedija centrs, ups, es gribēju teikt Kenedija centrs…” Savukārt decembrī, atklājot Miera institūtu, kas nu arī pārdēvēts par Donalda Dž. Trampa Miera institūtu, Tramps to nosauca par “Trampa-Kenedija centru”, bet pēc tam piebilda: “Ups, atvainojiet!” Pirmās prezidentūras laikā Tramps ne reizi neapmeklēja prestižo Kenedija centra balvas saņēmēju līdzekļu vākšanas pasākumu, jo daudzi no šiem māksliniekiem skaļi iebilda pret viņa politiku. Pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps strauji pārņēma centru savā kontrolē.
Un jau tajā pat mēnesī Kenedija centra valde, kurā Tramps 2025. gada sākumā atbrīvojās no demokrātiem un pats kļuva par tās priekšsēdētāju, vienbalsīgi nobalsoja par centra nosaukuma maiņu, tam pirmajā vietā piešķirot Trampa vārdu. Ar to Trampa vārda iemūžināšanas kāre nebūt nav aprobežojusies, piemēram, savu vārdu piešķirot pat ASV kara flotes kuģu klasei, bet nu viņa paraksts greznos jaunās 100 dolāru banknotes, kamēr viņam lojālie republikāņu politiķi pat iesniedza likumprojektu par Trampa iemūžināšanu Rašmora kalnā, kuru jau rotā kādreizējie ASV prezidenti Džordžs Vašingtons, Tomass Džefersons, Teodors Rūzvelts un Abrahams Linkolns.