Amerikāņi protestē pret ASV prezidentu Donaldu Trampu
FOTO, VIDEO: astoņi miljoni cilvēku ASV iziet ielās, lai protestētu pret prezidentu Trampu
Sestdien, 28. martā, vairāk nekā astoņi miljoni amerikāņu piedalījās masveida protestos Amerikas Savienotajās Valstīs, lai izrādītu pretestību prezidenta Donalda Trampa īstenotajai politikai un karam pret Irānu.
Demonstrāciju "Nost ar karaļiem" protesti notika vairāk nekā 3300 vietās visā ASV, sākot no Ņujorkas līdz Aļaskai. Daudzi protestētāji rokās turēja uzrakstus ar tādiem saukļiem kā "Nost ar karaļiem!", "Nost ar ICE!" vai "Pārtrauciet karu!". Demonstrācijās piedalījās arī vairākas ASV slavenības, tai skaitā amerikāņu aktieris Roberts De Niro, aktriste Džeina Fonda un mūziķis Brūss Springstīns.
👑 🇺🇸A massive "No Kings" rebellion is sweeping America— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026
Thousands of defiant protesters flooded Ocean Beach in San Francisco, forming a jaw-dropping human banner hundreds of meters long — visible from the skies.
The message thundered loud and clear: TRUMP MUST GO NOW! pic.twitter.com/cjph2FZxqi
Par protestu epicentru kļuva Mineapolisa, kurā šī gada sākumā ICE operācijas laikā tika nošauti divi amerikāņi. Saskaņā ar organizācijas "No Kings" datiem, pilsētā protestos piedalījās vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. “Mēs nekad nepieņemsim prezidentu, kurš ir patoloģisks melis, kleptokrāts un narcisists, kurš katru dienu grauj ASV konstitūciju un likuma varu,” protestos norādīja bijušais Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Bērnijs Sanderss.
Bruce Springsteen performed "Streets of Minneapolis," a song he wrote in response to the deaths of Renee Good and Alex Pretti during Operation Metro Surge, during a "No Kings" rally in St. Paul, Minnesota.— CBS News (@CBSNews) March 28, 2026
Organizers of the rally believe it is the largest in the state's history,… pic.twitter.com/hoeswkXJBF
Tikmēr Ņujorkā desmitiem tūkstošu protestētāju uzrunāja aktieris Roberts De Niro: "Neviens ASV prezidents nav radījis tik eksistenciālus draudus mūsu brīvībai un drošībai [kā Donalds Tramps]. Viņš ir jāaptur!" mudināja aktieris, kamēr pūlī atskanēja gaviles.
Tāpat protesti izplatījās arī citviet pasaulē - piemēram, Romā ielās izgāja aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Tāpat protesti notika Amsterdamā, Madridē un citviet pasaulē. ASV varas iestādes pagaidām nav sniegušas savas aplēses par demonstrantu skaitu.