Sestdien, 28. martā, vairāk nekā astoņi miljoni amerikāņu piedalījās masveida protestos Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), lai izrādītu pretestību prezidenta Donalda Trampa īstenotajai politikai un karam pret Irānu.

Amerikāņi protestē pret ASV prezidentu Donaldu Trampu

Sestdien, 28. martā, vairāk nekā astoņi miljoni amerikāņu piedalījās masveida protestos Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), lai izrādītu pretestību prezidenta Donalda ...

FOTO, VIDEO: astoņi miljoni cilvēku ASV iziet ielās, lai protestētu pret prezidentu Trampu

Sestdien, 28. martā, vairāk nekā astoņi miljoni amerikāņu piedalījās masveida protestos Amerikas Savienotajās Valstīs, lai izrādītu pretestību prezidenta Donalda Trampa īstenotajai politikai un karam pret Irānu.

FOTO, VIDEO: astoņi miljoni cilvēku ASV iziet ielā...

Demonstrāciju "Nost ar karaļiem" protesti notika vairāk nekā 3300 vietās visā ASV, sākot no Ņujorkas līdz Aļaskai. Daudzi protestētāji rokās turēja uzrakstus ar tādiem saukļiem kā "Nost ar karaļiem!", "Nost ar ICE!" vai "Pārtrauciet karu!". Demonstrācijās piedalījās arī vairākas ASV slavenības, tai skaitā amerikāņu aktieris Roberts De Niro, aktriste Džeina Fonda un mūziķis Brūss Springstīns.

Par protestu epicentru kļuva Mineapolisa, kurā šī gada sākumā ICE operācijas laikā tika nošauti divi amerikāņi. Saskaņā ar organizācijas "No Kings" datiem, pilsētā protestos piedalījās vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. “Mēs nekad nepieņemsim prezidentu, kurš ir patoloģisks melis, kleptokrāts un narcisists, kurš katru dienu grauj ASV konstitūciju un likuma varu,” protestos norādīja bijušais Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Bērnijs Sanderss. 

Tikmēr Ņujorkā desmitiem tūkstošu protestētāju uzrunāja aktieris Roberts De Niro: "Neviens ASV prezidents nav radījis tik eksistenciālus draudus mūsu brīvībai un drošībai [kā Donalds Tramps]. Viņš ir jāaptur!" mudināja aktieris, kamēr pūlī atskanēja gaviles.

Tāpat protesti izplatījās arī citviet pasaulē - piemēram, Romā ielās izgāja aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Tāpat protesti notika Amsterdamā, Madridē un citviet pasaulē. ASV varas iestādes pagaidām nav sniegušas savas aplēses par demonstrantu skaitu.

