Polija noraidījusi Lietuvas priekšlikumu veidot kopīgu militāro poligonu uz abu valstu robežas
Lietuva gatavojas izveidot jaunu militāro poligonu Lazdiju rajona Kapčamiesta apkārtnē, netālu no Polijas un Baltkrievijas robežas stratēģiski svarīgajā Suvalku koridorā. Polija paziņoja, ka neveidos kopīgu militāro poligonu ar Lietuvu.
Projekta mērķis ir stiprināt NATO austrumu flangu, un Lietuvas amatpersonas aicināja Poliju piedalīties objekta būvniecībā un izmantošanā.
Tomēr Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Bejda ceturtdien žurnālistiem Suvalkos sacīja, ka Kapčamiesta poligons netiks paplašināts Polijas teritorijā.
"Polija vispār nav ieinteresēta šajā jautājumā," teica Bejda.
Viņš piebilda, ka notiekošās diskusijas ir vērstas uz to, lai nodrošinātu, ka poligons tiktu ierīkots pietiekamā attālumā no Polijas robežas, daļēji saistībā ar vietējo iedzīvotāju protestiem Polijas Sejnu apriņķī.
"Mēs cieši uzraugām situāciju un pieprasām, lai tiktu saglabāts ievērojams attālums no mūsu robežas," viņš teica.
Lietuvas valdība trešdien atbalstīja Kapčamiesta poligona izveidi; tam vēl nepieciešams parlamenta apstiprinājums. Lēmums pieņemts pēc Valsts aizsardzības padomes pagājušā gada ieteikuma.
Plānotais poligons aizņems aptuveni 14 600 hektārus un tajā vienlaikus varētu atrasties 3500-4000 karavīru. Liela mēroga mācības iecerēts rīkot aptuveni piecas reizes gadā un ilgs līdz desmit dienām, bet mazākas mācības notiks nepārtraukti.