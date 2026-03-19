Ukrainā pie robežas ar Poliju dronu triecienā cietis energoobjekts.
Pasaulē
Šodien 08:55
Krievija veikusi triecienus Ukrainas energoobjektam pie Polijas robežas
Krievija ar droniem uzbrukusi Ukrainas enerģētikas objektam Novovolinskas pilsētā, pie robežas ar Poliju, izraisot elektrības un ūdens piegādes pārrāvumus, pavēstīja pilsētas mērs Boriss Karpuss.
Trešdien ap plkst. 21 mērs paziņoja, ka netālu no pilsētas ir noticis trieciens elektroapgādes objektam. "Daļai kopienas nav elektrības. Ir arī ūdens piegādes pārtraukumi," norādīja Karpuss. Energoobjektam nodarītie postījumi ir ļoti nopietni, pauda mērs.
"Notikuma vietā strādā atbildīgie dienesti. Enerģētiķi sāks darbu pēc iespējas ātrāk. Šobrīd iespējami ūdens piegādes pārtraukumi. Mēs iedarbinām ģeneratorus," paziņojumā norādīja Karpuss.
Volīnijas apgabala vadītājs Romāns Romaņuks piebilda, ka apgabalā bez elektroapgādes palikuši vairāk nekā 30 000 klientu. Novovolinska atrodas dažus kilometrus no robežas ar Poliju.