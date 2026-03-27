Uz laiku atceļ sankcijas: ASV pirmo reizi kopš iebrukuma Ukrainā ierodas Krievijas deputātu delegācija
Piecu Krievijas parlamenta deputātu delegācija apmeklē ASV pirmoreiz kopš iebrukuma Ukrainā, lai atjaunotu parlamentāros kontaktus, paziņoja Krievijas parlamenta apakšpalātas Valsts domes ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Vjačeslavs Ņikonovs.
Delegācijai piektdien plānotas tikšanās ar ASV administrācijas amatpersonām, Ņikonovs pavēstīja Maskavas propagandas ruporam TASS Vašingtonā. Delegāciju uzņem republikāņu kongresmene Anna Paulīna Luna, kas ir ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāja un ASV palīdzības Ukrainai kritizētāja.
Ņikonovs sacīja, ka apspriešanās ar ASV kongresmeņiem fokusējas uz kopīgas parlamentārās grupas izveidošanu un iespēju ASV kongresmeņiem maijā apmeklēt Maskavu atbildes vizītē.
Lai Krievijas parlamentāriešu vizīte būtu iespējama, uz laiku tika atceltas ASV sankcijas Ņikonovam, kurš ir Krievijas valdošās partijas "Vienotā Krievija" augsta ranga biedrs.
Rietumvalstis ir krasi samazinājušas politiskos kontaktus ar Krieviju, solidarizējoties ar Ukrainu, bet Tramps ir tiecies atjaunot dialoga kanālus ar Maskavu.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nosauca šo braucienu par svarīgu soli uz saspīlēto attiecību normalizēšanu.
Krievijas parlamentā ir divas palātas - apakšpalāta Valsts dome un augšpalāta Federācijas padome. Krievijas varas struktūrā tām lielākoties ir sekundāra loma.