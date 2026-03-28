Somija veiks revīziju, vai ASV patiešām piegādā Ukrainai NATO iegādātos ieročus
"Tam, kas ir solīts Ukrainai, ir jānonāk Ukrainā," paziņoja Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekanens. Viņš arī atklāja, ka Helsinki veiks revīziju par ASV atbilstību līgumiem, saskaņā ar kuriem Eiropas NATO dalībvalstis iegādājās ieročus Ukrainai no amerikāņu piegādātājiem.
Šis paziņojums ir atbilde uz laikraksta "Washington Post" ziņojumu, ka Pentagons apsver iespēju novirzīt Ukrainas bruņotajiem spēkiem paredzēto militāro aprīkojumu potenciālam konfliktam ar Irānu. Helsinki apgalvo, ka pārbaudīs, vai Vašingtona ievēro līgumu nosacījumus, kas parakstīti ar Eiropas NATO dalībvalstīm, kuras iegādājušās ieročus, izmantojot ASV aizsardzības darbuzņēmējus.
"Mēs pastāvīgi izvērtējam, kā tiek tērēti līdzekļi, un mēs uzskatām, ka mehānisms darbojas. Protams, ja radīsies problēmas, mums tas būs jāpārskata," sacīja Hekanens.
Vašingtonas pretrunīgie signāli
ASV valsts sekretārs Marko Rubio 28. martā paziņoja, ka Amerikas Savienotās Valstis nepārvirza NATO iegādātos ieročus Ukrainai uz Tuvajiem Austrumiem, taču neizslēdza šādu iespēju. Savukārt prezidents Donalds Tramps, jautāts par ziņojumiem, piedāvāja plašāku skaidrojumu. Baltā nama saimmnieks teica, ka Amerikas Savienotās Valstis pastāvīgi pārvieto ieročus starp dažādām pasaules daļām.
Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rute apliecināja, ka ASV ieroči, kas iegūti, izmantojot PURL mehānismu, arī turpmāk tiks piegādāti Ukrainai.