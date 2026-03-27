Augsta ranga NATO komandieris nāk klajā ar paziņojumu: "Mums jābūt gataviem jauna veida ienaidniekam!"
Augsta ranga NATO komandieris Pjērs Vandjē drošības un aizsardzības forumā Parīzē norādījis, ka sabiedrotajiem steidzami jāpārdomā savas aizsardzības spējas un jāgatavojas "jauna veida ienaidniekam".
Viņš uzsvēra, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Maskava ir nostādījusi savu ekonomiku kara stāvoklī un ievērojami palielinājusi ieroču ražošanu. "Krievija ir mainījusies," uzsvēra Vandjē. "Mums jābūt gataviem jauna veida ienaidniekam — ja mēs to nedarīsim, mēs piedzīvosim to pašu, ko Persijas līcis," viņš sacīja.
Viņš uzsvēra, ka Krievija un Irāna ražo dronus masveidā, un abu valstu militārās spējas strauji attīstās. Tikmēr NATO, atšķirībā no šīm valstīm, nav organizēts tā, lai spētu ražot ieročus masveidā. Tāpat Vandjē vēsa uzmanību uz to, ka militārais bloks esot pārāk lēns un sabiedrotajiem ir nepieciešami divi līdz trīs gadi, lai "definētu, kas mums ir nepieciešams".
Daudzas alianses valstis vēl joprojām nav pilnībā izpratušas izaicinājuma apmēru, īpaši attiecībā uz ieroču ražošanas jaudas palielināšanu, pauda Vandjē, uzsverot, ka sabiedrotajiem vajadzētu "izdarīt pareizo izvēli". "Tas nav naudas jautājums. Tas ir ātruma jautājums," viņš uzsvēra. Tikmēr Francijas aizsardzības štāba priekšnieks Fabjēns Mandons paziņojis, ka valstij jābūt gatavai sadursmei ar Krieviju nākamo trīs vai četru gadu laikā.
ASV pērn veidoja 60% no NATO aizsardzības izdevumiem
Ceturtdien NATO publicēja ikgadēju ziņojumu, kurā tika pausts, ka Eiropas sabiedrotie un Kanāda 2025. gadā par 20% palielināja savus tēriņus aizsardzība. Tāpat daudzas valstis, tai skaitā Spānija, Kanāda un Beļģija, pērn sasniedza jau 2014. gadā noteikto mērķi - ieguldīt aizsardzībā 2% no IKP. Bet saskaņa ar aplēsēm trīs NATO valstis – Polija, Lietuva un Latvija – pagājušajā gadā ieguldīja aizsarzībā 3,5 procentus no IKP.
ASV prezidents Donalds Tramps ir vairākkārt pieprasījis NATO partneriem ievērojami palielināt savus aizsardzības izdevumus, apgalvojot, ka Eiropas sabiedrotajiem jāuzņemas galvenā atbildība par kontinenta konvencionālo aizsardzību. ASV īpatsvars alianses aizsardzības izdevumos 2025. gadā bija aptuveni 60%. Tikmēr NATO līderi 2025. gadā samitā vienojās līdz 2035. gadam ieguldīt aizsardzībā 5 procentus no IKP.