NATO ģenerālsekretārs Rute paziņo par rekordlieliem aizsardzības tēriņiem
NATO sabiedrotie Eiropā, kā arī Kanāda 2025. gadā aizsardzībai tērēja rekordlielus līdzekļus, paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Rute. Saskaņā ar ceturtdien publicēto ziņojumu izdevumi pieauga par 19,6% - līdz 574 miljardiem ASV dolāru. Šis pieaugums bija pat nedaudz lielāks nekā 2024. gadā, kad tika reģistrēts pieaugums par 19,4%.
"Sabiedroto aizsardzības izdevumiem un ražošanai ir strauji jāpalielinās, mūsu bruņotajiem spēkiem ir jābūt tam, kas tiem nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu drošību, un Ukrainai ir jābūt tam, kas tai nepieciešams, lai sevi aizstāvētu jau tagad," sacīja Rute. "Mūsu valdībām, parlamentiem un pilsoņiem šajā jautājumā ir jābūt kopā. Lai mēs varētu turpināt aizsargāt mieru, brīvību un labklājību."
Neraugoties uz nesenajiem palielinājumiem, Eiropas un Kanādas militārie izdevumi joprojām atpaliek no ASV izdevumiem. Lai gan Vašingtonas aizsardzības izdevumi nedaudz samazinājās, tie joprojām bija ievērojami lielāki par visiem pārējiem sabiedrotajiem kopā, sasniedzot vairāk nekā 838 miljardus dolāru. Pārējās alianses dalībvalstis 2025. gadā aizsardzībai tērēja vismaz 2% no IKP. Jūnijā NATO sabiedrotie apņēmās līdz 2035. gadam palielināt izdevumus aizsardzībai un drošībai līdz 5% no IKP.