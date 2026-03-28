Ūdens aizskalo automašīnas, cilvēki glābjas pa otrā stāva logiem: Dagestānu plosa spēcīgi plūdi
Dagestānā plosās dabas stihija. Desmitiem tūkstošu republikas iedzīvotāju spēcīgu lietavu un plūdu dēļ ir palikuši bez elektrības.
Mahačkalā jau ir applūdušas aptuveni 20 dzīvojamās ēkas. Īpaši briesmīga situācija ir Zarečnajas ielā, kur ūdens straumes burtiski aizskalo automašīnas. Perovas ielā kādas ēkas iedzīvotāji bija spiesti evakuēties paši, kāpjot ārā pa otrā stāva logiem.
Čerkesas-Ozenas un Tarnairkas upes ir pārplūdušas. Satiksme pilsētas ielās ir pārslogota, automašīnām ir grūti pārvietoties pa plūdu ūdeņiem, un gājējiem ir jāmeklē alternatīvi maršruti, lai nokļūtu darbā. Vietējie iedzīvotāji iesaka šodien nebraukt Hušetskas pagrieziena virzienā.
Elektroapgāde ir pārtraukta 14 reģiona rajonos, atstājot aptuveni 60 000 cilvēku bez elektrības. Vairākas elektroapgādes apakšstacijas, tostarp Mahačkala-110, Vostočnaja un Primorskaja, ir zem ūdens.
Stihija skāra arī citas apdzīvotas vietas. Hasavjurtā tika aizskalots dzelzceļa tilts. Par plūdiem tika ziņots arī Derbentā un Dagestanskije Ogni.
A railway bridge collapsed in Dagestan due to heavy rains and the overflowing Yaryk-Su river, prompting traffic restrictions and ongoing monitoring. 🌧️ pic.twitter.com/85QNX8oJps— OSINT FrontLine | Global 🌐 (@OSINT_Front) March 28, 2026
Reģiona neatliekamās palīdzības dienesti ir paaugstinātas gatavības stāvoklī. Glābēji turpina cīnīties ar spēcīgo laikapstākļu radītajiem postījumiem.
"No Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas teritoriālās apakšsistēmas kopumā izvietoti 25 darbinieki un 8 tehnikas vienības, tostarp 12 darbinieki un 3 tehnikas vienības no Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas," ziņo Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas preses dienests Dagestānas Republikā.
Nokrišņu daudzums republikā jau ir pārspējis gadsimtu senu rekordu. Tikai vienas dienas laikā reģionā nolija vairāk nekā 50 milimetri. Iepriekšējais rekords tika reģistrēts 1919. gada martā.
Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm, spēcīgas lietavas Dagestānā turpināsies līdz 29. martam, un vēja brāzmas sasniegs 23 metrus sekundē.
"Mēs gatavojāmies pasliktinātiem laikapstākļiem. Komunālie dienesti trīs dienas tīrīja lietus ūdens notekas, lai samazinātu plūdu risku. Galvaspilsētas dienesti jau iepriekš bija paaugstinātas gatavības stāvoklī, tika izveidotas ārkārtas komandas un sagatavots aprīkojums. Tomēr faktiskie laikapstākļi pārsniedza pesimistiskākās prognozes. Mums, iespējams, būs jāizsludina ārkārtas stāvoklis pašvaldību līmenī," sacīja reģiona gubernators Sergejs Meļikovs.
Nelaime ir tikpat smagi skārusi arī Azerbaidžānu. Nokrišņu daudzums Baku un Abšeronas pussalā jau par 447% pārsniedz normu. Glābēji vakar evakuēja 18 cilvēkus no applūdušajām teritorijām.
Pašlaik Azerbaidžānā turpinās spēcīgas lietavas, un kalnainos apgabalos snieg.