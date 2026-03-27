Šokējošs lēmums Anglijā: savvaļas dzīvnieku parks iemidzina visu vilku baru
Savvaļas dzīvnieku parks Anglijas dienvidaustrumos ir iemidzinājis visu vilku baru pēc tam, kad grupas savstarpējās attiecības sabruka, izraisot arvien pieaugošus konfliktus.
Parks paziņojumā norādīja, ka pieci vilki tika iemidzināti pēc tam, kad trīs no tiem pieaugošas vardarbības dēļ guva dzīvībai bīstamus ievainojumus.
Tā kā citi pasākumi nespēja apturēt cīņas un pēc apspriedēm ar pieredzējušiem dzīvnieku kopējiem un veterinārijas speciālistiem, parks, kas atrodas netālu no Kenterberijas pilsētas, nolēma iemidzināt vilkus — Odinu, Nunu, Minimusu, Tiberiusu un Maksimusu — lai novērstu turpmākas ciešanas.
“Wildwood Trust” par vilkiem rūpējies jau vairāk nekā 25 gadus. “Mūsu kopējiem šie dzīvnieki ļoti rūp, un viņi darīja visu iespējamo, lai atrastu risinājumu,” teikts “Wildwood Trust” ģenerāldirektora Pola Vitfīlda paziņojumā.
“Vilki ir ļoti sabiedriski dzīvnieki, kas dzīvo sarežģītās ģimenes struktūrās, un, kad šī dinamika sabrūk, konflikti un atstumtība var pieaugt. Šajā gadījumā tas noveda pie ilgstošām labturības problēmām un nepieņemama nopietnu ievainojumu riska,” viņš turpināja.
“Iemidzināšana nekad netiek pieņemta vieglprātīgi, taču atbildīgā dzīvnieku aprūpē tā dažkārt var būt humānākais risinājums, ja vairs nav iespējams nodrošināt dzīvnieku labturību,” piebilda Vitfīlds. “Šis lēmums bija absolūti pēdējais līdzeklis, un mūsu prioritāte bija dzīvnieku labturība,” viņš sacīja. “Tas ir ārkārtīgi grūti, taču galu galā tas bija pareizākais, lai novērstu turpmākas ciešanas.”
Tā kā vilki dzīvo ciešās saitēs ar savu baru, to turēšana izolācijā vai ilgstoša nošķiršana radītu vēl vairāk labturības problēmu, norāda parks.
Arī vilku ievietošana citos baros nebija iespējama, jo tas varētu izraisīt jaunus konfliktus un ievainojumus vai arī cita bara sabrukumu.
Ceturtdien “Instagram” ierakstā fonda komanda pavēstīja, ka rezervāts tika slēgts laikā, kamēr dzīvnieki tika iemidzināti, un ka visi darbinieki ir “ar salauztu sirdi”, piebilstot: “Daudzi mūsu darbinieki par šiem vilkiem rūpējās ilgu laiku, un šis zaudējums tiks ļoti smagi pārdzīvots. Mēs apzināmies, ka šīs ziņas ir dziļi satraucošas, un saprotam, kāpēc daudzi cilvēki jūtas satriekti.”
Dzīvnieku iemidzināšana grupās tiek veikta dažādu iemeslu dēļ. Pagājušajā gadā Austrālijas savvaļas dzīvnieku dienesti iemidzināja 90 vaļus, kas bija izskaloti nomaļā pludmalē Tasmānijā, jo spēcīgas jūras dēļ tos nebija iespējams atgriezt ūdenī. Savukārt jūlijā kāds Vācijas zooloģiskais dārzs, neraugoties uz protestiem, nogalināja 12 paviānus, jo tam nebija pietiekami daudz vietas to izmitināšanai un nebija iespējams atrast tiem citu mājvietu.