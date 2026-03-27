Kontrabandas balonu dēļ Viļņā nevar nolaisties "airBaltic" lidmašīna
Viļņas lidostā ceturtdienas vakarā stundu bija apturēta lidmašīnu nolaišanās, jo Lietuvas gaisa telpā ielidoja no Baltkrievijas palaisti kontrabandas baloni.
Kā informēja lidostā, gaisa satiksmes ierobežojumi bija noteikti no plkst. 21.56 līdz plkst. 22.55 pēc tam, kad virs lidostas tika novēroti kontrabandistu baloniem tipiski navigācijas signāli.
Ierobežojumi ietekmēja vienu reisu - Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" reisa no Minhenes lidmašīna tika novirzīta uz Kauņu, liecina Lietuvas galvaspilsētas lidostas sniegtā informācija.
Izlidošana šajā laika posmā nebija traucēta.
Tā bija piektā reize šogad, kad no Baltkrievijas kontrabandistu palaistu meteoroloģisko balonu dēļ tiek traucēta Viļņas lidostas darbība.
Iepriekšējo reizi tāda situācija bija svētdien, kad ierobežojumi bija spēkā nedaudz vairāk nekā stundu.
Pērn tādu balonu radīto risku dēļ Viļņas lidostā tika ietekmēti vairāk nekā 300 reisu un 47 000 pasažieru, un kopumā lidostā pacelšanās un nolaišanās bija apturēta nepilnas 60 stundas.
Decembra vidū valdība izsludināja ārkārtas stāvokli saistībā ar kontrabandas baloniem. Šī iemesla dēļ pagājušā gada oktobrī uz īsu laiku tika slēgta arī valsts robeža ar Baltkrieviju.
Valsts robežsardzes dienests ceturtdien paziņoja, ka šogad līdz šim ir pārtvertas 75 kontrabandas balonu kravas, kurās bija vairāk nekā 200 000 paciņu nelegālo cigarešu.
Lietuvas amatpersonas balonu ielidošanu valsts gaisa telpā uzskata par Minskas varasiestāžu īstenotu hibrīduzbrukumu.