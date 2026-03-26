Vēsturiska tiesas prāva: sieviete kļuva atkarīga no sociālajiem tīkliem; tagad "YouTube" un "Meta" jāizmaksā viņai 6 miljoni dolāru
20 gadus veca sieviete iesūdzēja tiesā "Meta" un "YouTube", norādot, ka populārās platformas bija atkarību izraisošas un bīstamas viņas labklājībai un veselībai. Losandželosas tiesa atzina uzņēmumus par vainīgiem.
20 gadus veca sieviete no Kalifornijas, kuru pazīst ar iniciāļiem "KGM" vai vārdu "Kaley" ( Keilija), 2023. gadā iesūdzēja tiesā "YouTube", "TikTok", "Snap" un "Meta" ("Instagram" un "Facebook" īpašnieku), apsūdzot tos par to, ka viņu lietotnes ir atkarību izraisošas, kas viņai nodarīja būtisku kaitējumu mentālajai veselībai.
Saskaņā ar "Reuters", KGM prasībā bija norādīts, ka viņa sāka lietot "YouTube" sešu gadu vecumā un "Instagram" deviņu gadu vecumā. Viņas prasībā tika arī apgalvots, ka lietā minētās platformas veicinājušas viņas mentālās veselības problēmas, tostarp depresiju, ķermeņa dismorfiju un domas par pašnāvību.
Žūrija trešdien, 25. martā, atzina, ka "Meta" un "YouTube" ir atbildīgi par to, ka izstrādājuši produktus, kas noved pie kaitīgas un atkarību izraisošas uzvedības jaunajiem lietotājiem, kā ziņo "The New York Times" un NPR. Žūrija arī norādīja, ka "Meta" un "Google" ir vainojami tajā, ka ir nodarījuši kaitējumu sievietei. Žūrijas locekļi kritizēja sociālo tīklu platformu izstrādi un darbību.
"Meta" un "YouTube" ir jāsamaksā 6 miljoni dolāru kā kompensācija par nodarīto kaitējumu KGM.
Tomēr "Meta" neatzīst savu vainu un paziņojumā teica: "Visu cieņu, bet mēs nepiekrītam spriedumam un izvērtējam mūsu juridiskās iespējas. Jauniešu mentālā veselība ir ārkārtīgi sarežģīta, un to nevar saistīt ar vienu lietotni."
Kā ziņo NBC News, "Meta" izpilddirektors Marks Zakerbergs 18. februārī, sniedzot liecību, izteicās līdzīgi un uzstāja, ka "Instagram" algoritms nav apzināti veidots tā, lai radītu atkarību jauniešiem.
"Google" pārstāvis norādīja, ka "YouTube" ir nepareizi saprast: "Tā ir atbildīgi izveidota straumēšanas platforma, nevis sociālais tīkls."
Juridiskie eksperti norādīja, ka žūrijas lēmums varētu ietekmēt tūkstošiem citu tiesas prāvu, tostarp tās, kuras ierosinājuši štatu ģenerālprokurori, skolu apgabali un citi prasītāji, apgalvojot, ka sociālo tīklu uzņēmumi tiem nodarījuši kaitējumu.