Tramps gatavs tikties ar Dzjiņpinu. Vai ASV prezidenta plāni nozīmē, ka asinsizliešana Irānā drīz beigsies?
ASV prezidents Donalds Tramps 14. un 15. maijā dosies uz Pekinu, lai tiktos ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, trešdien paziņojis Baltais nams.
Sākotnēji Trampa vizīte Ķīnā bija plānota šomēnes, taču tika atlikta, ASV un Izraēlai sākot karu pret Irānu.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita atbildēja optimistiski uz jautājumu, vai jaunie Pekinas vizītes datumi varētu liecināt, ka, pēc Trampa domām, Irānas karš varētu drīz beigties. Viņa izteicās, ka konflikts varētu nonākt beigu fāzē pirms Trampa brauciena.
"Mēs lēsām četras līdz sešas nedēļas. Tātad jūs varat aprēķināt," atbildēja Levita.
Vizīte Ķīnā tika plānota vairākus mēnešus, bet šie plāni sāka šķobīties, kad Tramps spieda Pekinu un citas pasaules lielvalstis izmantot savu militāro spēku, lai aizsargātu Hormuza šaurumu, kas ir kritiski svarīgs ūdensceļš naftas transportēšanā. Pēcāk Tramps paziņoja, ka viņa ceļojuma plāni ir atkarīgi no Pekinas atbildes, bet piebilda, ka ASV nav nepieciešama palīdzība no sabiedrotajiem, kas noraidījuši viņa lūgumu.
Pagājušajā nedēļā Tramps, tiekoties ar Īrijas premjerministru Mihālu Mārtinu Ovālajā kabinetā, paziņoja, ka viņš uz Ķīnu dosies pēc piecām vai sešām nedēļām, nevis mēneša beigās.
"Mēs sadarbojamies ar Ķīnu - viņi ar to bija mierā," izteicās Tramps. "Es ar nepacietību gaidu tikšanos ar prezidentu Sji. Es domāju, ka viņš ar nepacietību gaida tikšanos ar mani," viņš piebilda.