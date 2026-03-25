Poliju pārpludinājušas krievvalodīgo bandas, kas iesaistītas bīstamās afērās
Polijā pērn ievērojami pieaudzis krievvalodīgo ārvalstnieku bandu pastrādāto noziegumu skaits, liecina policijas dati.
Par specdienestiem atbildīgais ministrs Tomašs Semoņaks atzina, ka šādi "importētie noziegumi" ir problēma, taču apgalvoja, ka jaunie skaitļi liecina par to, cik efektīvi policija risinājusi šo problēmu.
Laikraksts "Rzeczpospolita" otrdien publicēja Polijas Centrālā izmeklēšanas biroja (CBSP) datus, kas liecina, ka pagājušajā gadā organizētās noziedzības lietās apsūdzības izvirzītas 265 ārvalstniekiem, kas ir par 81 jeb 44% vairāk nekā 2024. gadā.
No šiem aizdomās turētajiem 216 jeb 82% bija krievvalodīgie. Tomēr aizdomās turamie reti bija no Krievijas. Visvairāk - 111 aizdomās turamie - bija no Ukrainas, kur daudziem cilvēkiem krievu valoda ir pirmā valoda, sevišķi Krievijas okupētajos Ukrainas austrumos. 45 aizdomās turamie bija no Baltkrievijas, kur krievu valoda ir pamatvaloda, 23 no Armēnijas un 11 no Gruzijas.
"Rzeczpospolita" ziņoja, ka krievvalodīgās bandas lielākoties izdara noziegumus, kas plašākai sabiedrībai nav redzami, piemēram, nodarbojas ar preču un cilvēku kontrabandu un finanšu kibernoziegumiem. Taču tās ir iesaistītas arī hibrīdajās operācijās, ko Krievija un Baltkrievija izmanto, lai pārbaudītu Polijas aizsardzības spējas un satrauktu sabiedrību, piemēram, migrācijas krīzē uz Baltkrievijas robežas un meteoroloģisko balonu izmantošanā cigarešu kontrabandā.
Tomēr policijas dati arī liecina, ka lielāko daļu organizētās noziedzības Polijā joprojām veic poļu bandas. No 157 noziedzīgajiem grupējumiem, ko pagājušajā gadā likvidēja CBSP, 131 bija poļu, bet tikai seši bija krievvalodīgo bandas. Vēl 20 bija cita veida starptautiskās bandas.
Aptuveni 10% aizdomās turēto organizētās noziedzības lietās bija ārvalstnieki. Salīdzinājumam Polijas Sociālās apdrošināšanas iestādes (ZUS) dati liecina, ka 2025. gada jūlija beigās ārvalstnieki Polijā veidoja 6,7% strādājošo. No ārvalstu darba ņēmējiem divas trešdaļas bija ukraiņi.
Reaģējot uz "Rzeczpospolita" publikāciju, Semoņaks, kas līdz pagājušajai vasarai bija iekšlietu ministrs, ziņu kanālam "Polsat News" sacīja, ka pieaugošais aizturēšanu un apsūdzību skaits liecina par policijas efektivitāti cīņā ar šādiem noziedzniekiem. Viņš norādīja, ka Iekšlietu ministrijā ir notikušas daudzas sanāksmes par šo jautājumu, īpaši attiecībā uz šāda veida importētajiem noziegumiem.
Viņš norādīja, ka, lai gan gadsimtu mijā Polija efektīvi tika galā ar pašmāju organizēto noziedzību, tagad "veselas bandas pārceļas uz Poliju, lai aizpildītu šo vakuumu".
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Polijas policija ir labi sagatavojusies, lai cīnītos ar šiem draudiem, un arī norādīja, ka valdība pagājušajā gadā pastiprināja ārvalstu noziedznieku deportāciju. Pērn tika izraidīti 2100 cilvēki, kas ir divreiz vairāk nekā iepriekšējā gadā.