Izcēlies ugunsgrēks "Moller" ēkā Krasta ielā, evakuēti 100 cilvēki
Šodien kāds "Threads" lietotājs paziņojis, ka novērojis, ka aizdegusies "Moller Auto" ēkā Rīgā, Krasta ielā.
Gita Rubene raksta: "Uz "Moller" Krasta šodien nebrauciet, tur kaut kas deg, redzami melni dūmi. Un turiet īkšķus par saviem auto. VUGD jau ir ceļā."
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Jauns.lv informējis, ka plkst. 09.49 saņēma izsaukumu uz Krasta ielu Rīgā. Notikuma vietā dega vienstāva servisa ēkas krāsošanas kamera 5 m² platībā un ventilācijas iekārta 10 m² platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 100 cilvēki. Plkst. 10.33 ugunsgrēks lokalizēts. Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā.
Arta Skulte, "Moller Auto" Krasta dīlercentra vadītāja, Jauns.lv vēsta: "Šorīt "Moller Auto" Krasta autoservisa telpās izcēlās lokāls ugunsgrēks, un uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukts VUGD. Visi darbinieki un apmeklētāji tika evakuēti atbilstoši noteiktajām drošības un evakuācijas procedūrām, un neviens nav cietis. Ugunsgrēks ir nodzēsts. Vēlāk tiks uzsākta incidenta cēloņu noskaidrošana."