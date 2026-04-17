Noskaidrotas divas Ķekavas novada goda pilsones
Šogad apbalvojums “Ķekavas novada Goda pilsonis” tiks piešķirts divām novada iedzīvotājām – Annai Lemeševskai un Marijai Patmalniecei, vēsta Ķekavas pašvaldība.
Šogad titulu “Ķekavas novada Goda pilsonis” saņems divas novadnieces – Anna Lemeševska un Marija Patmalniece. Apbalvošanas ceremonija notiks 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.
Pieteikumus apbalvojumam pieņēma līdz 6. aprīlim. Goda zīme – pateicība par mūža ieguldījumu novada izaugsmē, ilgstošu, panākumiem bagātu darbu vai citiem īpašiem nopelniem sabiedrības labā. “Ķekavas novada Goda pilsonis” ir vienreiz piešķirams tituls – personai to piešķir tikai vienu reizi, vēsta novada pašvaldība.
Anna Lemeševska – bibliotekāre ar 50 gadu pieredzi. Dzimusi Latgalē, no 1976. gada cieši saistīta ar Baložiem. Šogad atzīmē 50 darba un 70 dzīves gadu jubileju. Viņas darbs būtiski veicinājis Baložu bibliotēkas attīstību un stiprinājis vietējo kopienu. Aktīvi nodarbojas ar novadpētniecību – vāc, saglabā vēsturiskus materiālus, kopj kopienas identitāti. Īpašu rūpi velta senioriem – rīko pasākumus, māca digitālās prasmes, veicina līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Piedalījusies UNESCO programmā “Stāstu bibliotēkas”, sekmējot paaudžu dialogu. Annas pienesums – rūpes par cilvēkiem, kopienas vienotība un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana.
Marija (Māra) Patmalniece Ķekavas novadā dzīvo vairāk nekā pusgadsimtu, Ķekavas Kultūras namā strādā kopš 1996. gada. Radoša, atsaucīga, iedvesmojoša personība, kuras attieksme un darbs bagātina sabiedrību. Ar izcilu gaumi un spēju radīt svētku noskaņu viņa veido kultūras nama telpu noformējumu un pasākumu scenogrāfiju. Daudzas dekorācijas top no dabas materiāliem, piešķirot pasākumiem autentiskumu un sirsnību. Aktīvi piedalās pasākumu tapšanā – raksta scenārijus, organizē kultūras notikumus, nereti arī vada. Māras princips – strādāt no sirds; šī attieksme piešķir darbam nozīmi. Godīgums, atbildība, neatlaidība iedvesmo citus. Ķekavas novada pašvaldība lepojas ar cilvēkiem, kuru sirds darbs, nesavtība un ieguldījums stiprina kopienu, sargā vērtības un iedvesmo nākamās paaudzes.