Dzeramā ūdens brīvkrāns.
Šodien 15:42
Mārupes novadā atsākuši darboties dzeramā ūdens brīvkrāni
No aprīļa Mārupes novadā atjaunota publisko dzeramā ūdens brīvkrānu darbība, nodrošinot iedzīvotājiem un novada viesiem piekļuvi dzeramajam ūdenim dažādās novada vietās, vēsta SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi".
Pašlaik pieejamie brīvkrāni:
- Piņķi: Rīgas iela 1, Jūrmalas iela 17
- Mārupe: Rožkalnu iela 10, Kantora iela 97 (divi), Rožu iela
- Tīraine: Viršu iela 20
- Jaunmārupe: Mazcenu aleja 4A, Mazcenu aleja 2
Līdz šā gada jūlijam paredzēts izvietot vēl piecus brīvkrānus:
- Babīte: Liepu aleja 17
- Mārupe: Ventas iela 55 (pie dzelzceļa)
- Spuņciems: Spuņciema iela 25 (pie bērnu rotaļu laukuma)
- Skulte: Skultes iela 31 (pie DC “Skulte”)
- Jaunmārupe: Mazcenu aleja 35 (pie bērnu rotaļu laukuma)
Brīvkrāni pieslēgti centralizētajai ūdensapgādei; piegādātais ūdens atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām. Aicinām izmantot šos publiskos punktus — ērti, bez maksas, videi draudzīgi. Piepildot atkārtoti lietojamas pudeles, samazinās vienreizlietojamās plastmasas patēriņš, un iedzīvotāji var ērti piekļūt drošam dzeramajam ūdenim ikdienas gaitās parks, pie rotaļu laukumiem vai pie dzelzceļa tuvumā.