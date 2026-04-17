“Mana Latvija. Mana atbildība” Daugavpilī pulcē jauniešus visaptverošās valsts aizsardzības sacensībās
Piektdien, 17. aprīlī, Daugavpils cietokšņa teritorijā norisinājās ikgadējās visaptverošas valsts aizsardzības sacensības jauniešiem “Mana Latvija. Mana atbildība”, ko rīkoja Zemessardzes ...
FOTO: Daugavpilī aizvadītas valsts aizsardzības sacensības jauniešiem “Mana Latvija. Mana atbildība"
Piektdien, 17. aprīlī, Daugavpils cietokšņa teritorijā norisinājās ikgadējās visaptverošas valsts aizsardzības sacensības jauniešiem “Mana Latvija. Mana atbildība”, ko rīkoja Zemessardzes 34. kājnieku bataljons sadarbībā ar citiem operatīvajiem dienestiem un Daugavpils pašvaldību.
Kā informē Daugavpils pašvaldībā, pasākuma mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar valsts aizsardzības principiem, stiprināt izpratni par sabiedrības drošības mehānismiem un attīstīt prasmes rīkoties krīzes situācijās.
Sacensībās piedalījās komandas no Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada izglītības iestādēm, kā arī Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes. Dalībnieki devās pa tematiskiem kontrolpunktiem, kuros pārbaudīja gan fizisko sagatavotību, gan spēju pieņemt lēmumus ārkārtas situācijās. Jaunieši apguva pirmās palīdzības pamatus, risināja atjautības uzdevumus un iepazinās ar rīcības principiem dažādu krīžu gadījumā.
Kontrolpunktos bija iespēja iepazīt ne tikai Zemessardzes un Jaunsardzes, bet arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, Latvijas Sarkanā Krusta un biedrības “New East” darbu.
Pasākums kalpo kā nozīmīga platforma jauniešu izglītošanai un pilsoniskās apziņas stiprināšanai. Tas veicina izpratni par katra iedzīvotāja lomu valsts drošībā un parāda, cik būtiska ir savlaicīga sagatavotība dažādām ārkārtas situācijām.