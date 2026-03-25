Ukrainas aizstāvji Ļeņingradas apgabalā trāpījuši Krievijas kaujas ledlauzim "Purga"
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo, ka naktī uz 25. martu Ukrainas Bruņotie spēki Viborgas kuģu būvētavā Ļeņingradas apgabalā trāpīja patrulēšanas ledlauzim "Purga".
Saskaņā ar provizoriskiem datiem, projekta 23550 patrulēšanas ledlauzis "Purga" bija paredzēts Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) Robežsardzes dienestam. Šāda tipa kuģis apvieno ledlauža un kaujas kuģa funkcijas. Uzbrukums notika Viborgas kuģu būvētavā Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabalā.
Līdzīgas operācijas turpināsies gan Ukrainas okupētajās teritorijās, gan pašā Krievijas Federācijā, līdz bruņotā agresija tiks pilnībā pārtraukta. Kaujas ledlauža "Purga" iznīcināšana demonstrē Ukrainas Bruņoto spēku spēju uzbrukt stratēģiski svarīgiem ienaidnieka mērķiem tālu aiz frontes līnijas.
Aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem izcēlās ugunsgrēks Ustjlugas ostā Ļeņingradas apgabalā.
Vairākas stundas pēc aculiecinieku un mediju ziņu parādīšanās triecienu veikšanu Ustjlugas ostai apstiprināja arī Ukrainas Drošības dienests (SBU).
Ap plkst. 4 vietējie iedzīvotāji sāka ziņot par sprādzieniem Ustjlugas ostas teritorijā. Viņi publicēja arī video un fotogrāfijas, kurās redzami biezi dūmi un liesmas.
Saskaņā ar OSINT analītiķu sniegto informāciju atkal cietusi rūpnīca "NOVATEK-Ustj-Luga", aizdegušās tās tvertnes.
24. marta naktī Ukrainas bruņotie spēki Krimā iznīcināja "Bastion" raķešu palaišanas iekārtu un trāpīja vairākiem citiem Krievijas militārajiem mērķiem. Sankcijas ir arī traucējušas Krievijas Arktikas programmai: plāni būvēt jaunus ledlaužus un solītā importa aizstāšana joprojām nav izpildīti.