Nosaukta lēta Eiropas valsts dzīvei pensijā; saule tur spīd gandrīz 230 dienas gadā
Dzīve pensijā vairs nenozīmē sēdēšanu četrās sienās, skatoties televizoru. Arvien vairāk iedzīvotāju meklē iespēju pavadīt mierīgus un komfortablus gadus ārzemēs, kur saule spīd biežāk, klimats ir maigāks, un ikdienas izdevumi zemāki. Un runa nav tikai par naudu, bet arī par dzīves apstākļiem: drošību, veselības aprūpi, infrastruktūru un sociālo dzīvi.
Pēdējos gados pensionāri no Eiropas Savienības arvien biežāk izvēlas dzīvot Dienvideiropas valstīs, taču arī interese par Āziju un Dienvidameriku pieaug. Dzīve pensijā ir iespēja dzīvot gudri: ar mazāku budžetu, bet ar augstāku dzīves kvalitāti. Pastāstīsim par valstīm, kas izceļas ar pieejamību, klimatu un dzīves kvalitāti, kā arī par to, kāds budžets nepieciešams, lai tur dzīvotu.
Portugāle – saule, jūra un saprātīgi izdevumi
Portugāle jau daudzus gadus piesaista pensionārus ar maigu klimatu, drošību un ikdienas izdevumiem, kas ir zemāki nekā Rietumeiropā. Īpaši populāra ir Algarve reģions – tur saule spīd lielāko daļu gada, un dzīves temps ir mierīgs.
Statistika rāda, ka mazpilsētās pensionārs var dzīvot ar 1400-1900 eiro mēnesī, kas sedz īri, ēšanu un ikdienas izdevumus. Lielākajās pilsētās, piemēram, Lisabonā vai Portu, šī summa var palielināties līdz 1900-3200 eiro mēnesī. Ar pieticīgāku dzīvesveidu var iztikt arī ar 1400-1800 eiro mēnesī.
Papildus zemajām dzīves izmaksām Portugāle piedāvā labu veselības aprūpes sistēmu un viesmīlīgus vietējos iedzīvotājus. Valodas barjera sākumā var kļūt par problēmu, taču daudzās pilsētās runā angliski.
Spānija – daudzveidība un zināmā eiropiskā sajūta
Spānija piedāvā pensionāriem dažādus variantus. Dienvidu Spānijas piekrastes reģioni ir saulaini un silti, savukārt ziemeļos klimats ir zaļāks un vēsāks. Mazpilsētās un iekšzemē var dzīvot ar 950-1300 eiro mēnesī, bet piekrastē šī summa var palielināties līdz 1400-2000 eiro mēnesī.
Spānijas priekšrocības - uzticama infrastruktūra, spēcīga veselības aprūpe un daudzveidīga kultūras dzīve. Daudzajiem Eiropas Savienības pilsonība ir ļoti svarīga, jo tā atvieglo jautājumus par medicīnisko apdrošināšanu un nodokļiem. Pensionāri var baudīt piekrasti, laukus un aktīvas kopienas, kur iespējams socializēties un piedalīties izklaides pasākumos.
Daudzi pensionāri arī atraduši savu ceļu uz Kanāriju salām, īpaši uz Tenerifi. Uz salas ir liela un aktīva kopiena, kas visu gadu organizē pasākumus un izklaidi – no teātra izrādēm un koncertiem līdz pārgājieniem un āra aktivitātēm.
Tenerifes klimats ir silts un veselīgs visu gadu, kas ļauj baudīt laiku ārā jebkurā gadalaikā. Turklāt dzīves izmaksas daudzos reģionos ir saprātīgas, padarot salu pievilcīgu izvēli tiem, kas meklē komfortablu un aktīvu dzīvi pensijā.
Grieķija – mierīgs dzīves temps un zemas izmaksas
Grieķijā dzīve pensijā ir īsta iespēja izbaudīt lēnāku dzīves ritmu. Mazās salās un uz kontinentālās daļas dzīves izmaksas bieži vien ir zemākas par 1000 eiro mēnesī, kas padara Grieķiju par vienu no pieejamākajām vietām pensionāriem Eiropā.
Vietējā pārtika ir svaiga un lēta, klimats silts, un vietējie iedzīvotāji ir viesmīlīgi. Tomēr jāņem vērā, ka birokrātija var būt lēna, un pakalpojumu kvalitāte ne visur ir vienāda. Grieķijā var dzīvot gan piekrastē, gan kalnos vai mazās ciematos – katrs variants piedāvā atšķirīgu dzīvesveidu un pieredzi.
Bulgārija – vislētākā izvēle Eiropā
Bulgārija ir viena no vislētākajām valstīm Eiropā dzīvei pensijā. Ikdienas izdevumi, atkarībā no reģiona, bieži vien sastāda 700-900 eiro mēnesī. Nekustamā īpašuma cenas ir zemas, taču infrastruktūra un pakalpojumi var nebūt tik augstas kvalitātes kā Dienvideiropā.
Bulgārija īpaši piemērota tiem, kas novērtē zemus izdevumus un vienkāršu dzīvi, vienlaikus atrodoties Eiropas Savienībā. Pilsētas Melnās jūras piekrastē piedāvā siltu klimatu un piejūras dzīvesveidu, savukārt kalnu reģioni ir piemēroti mierīgai dzīvei tuvāk dabai.
Papildus tam liels priekšrocības ir saulainais klimats. Melnās jūras piekrastē vidēji ir apmēram 230-250 saulainas dienas gadā.
Rumānija un Polija – pārsteidzoši pieejamas
Rumānijā pensijas gadus var pavadīt ar 700-900 eiro mēnesī, Polijā – ar 750-950 eiro mēnesī. Abās valstīs ir zemas dzīves izmaksas, bet, kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, salīdzinoši laba infrastruktūra un drošība.
Polijas un Rumānijas priekšrocības ir zemas nekustamā īpašuma cenas, pieejama pārtika un attīstīta sabiedriskā dzīve. Abas valstis arī ir piemērotas tiem, kas vēlas pavadīt pensijas gadus Eiropas vidē, bet ne dārgajā Rietumeiropā.
Taizeme – eksotika un ļoti zemi izdevumi
Ja Eiropa šķiet pārāk dārga, pensionāri arvien biežāk vērš savu skatienu uz Āziju. Taizeme ir viens no populārākajiem galamērķiem, pateicoties zemajām dzīves izmaksām un siltajam klimatam. Tur var komfortabli dzīvot ar 800-1200 eiro mēnesī, kas sedz īri, ēšanu, transportu un izklaidi.
Runājot par Taizemi, ir jāņem vērā kultūras atšķirības, karstais klimats un nepieciešamība pēc medicīniskās apdrošināšanas. Tāpat ir svarīgi pielāgoties vietējiem ieradumiem. Tomēr Taizeme piedāvā pensionāriem unikālu pieredzi: eksotisku dabu, lētu dzīvi un iespēju baudīt aktīvu atpūtu.
Meksika – silts klimats un pieejama dzīve
Meksika ir kļuvusi populāra arī starp pensionāriem no Eiropas. Ikdienas izdevumi bieži vien sastāda 900-1300 eiro mēnesī, piedāvājot pieejamu dzīvi salīdzinājumā ar lielākām Ziemeļamerikas vai Dienvideiropas pilsētām.
Drošība var atšķirties atkarībā no reģiona, tāpēc ir svarīgi rūpīgi izvēlēties dzīvesvietu. Meksika piedāvā siltu klimatu, relaksētu dzīvesveidu un zemas izmaksas, kas ļauj pensionāriem baudīt ikdienas dzīvi mierīgi un bez stresa.
Par ko padomāt pirms pārcelšanās?
Pārcelšanās uz ārzemēm pensijā ir ne tikai romantiska sapnis, bet arī praktisks lēmums. Ir svarīgi ņemt vērā:
- Veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti – vai jums būs viegli saņemt medicīnisko palīdzību un zāles, ja tas būs nepieciešams?
- Nodokļu sistēmu un uzturēšanās atļaujas prasības – vai jūs varēsiet saņemt pensiju bez nodokļiem vai būs jāpiemaksā papildu maksājumi?
- Kultūras un valodas atšķirības – vai zināt vietējo valodu vai pietiks ar angļu valodu?
- Klimatu un komfortu – vai varēsiet pielāgoties karstam vai mitram klimatam?
- Drošību – vai reģions ir mierīgs un drošs ikdienas dzīvei?
- Bieži vien lētākā valsts automātiski nav labākā izvēle. Jāatrod līdzsvars starp izdevumiem, ērtībām un dzīves kvalitāti.
Kā saka: "Labākā vieta dzīvošanai ir tā, kur jūs jūtaties labi." Dzīve pensijā sniedz iespēju apzināti izvēlēties šo vietu, vai tā būtu silta pludmale Dienvideiropā, eksotiskas Āzijas salas vai Latvija.