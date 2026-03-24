Traģiskā lidmašīnas nosēšanās Ņujorkas lidostā: divi jauni piloti gāja bojā, lai izglābtu pasažieru dzīvības
Pasažieri, kuri atradās "Air Canada" lidmašīnā, kas svētdienas vakarā sadūrās ar ugunsdzēsēju automašīnu Ņujorkas "LaGuardia" lidostā, uzslavējuši pilotus par viņu "neticamo reakciju".
"Air Canada Express" pasažieru lidmašīnas avārija Ņujorkā
30 gadus vecais pilots Entonijs Forests, un viņa palīgs Makenzijs Gunters gāja bojā pēc sadursmes, bet 41 cilvēks tika nogādāts slimnīcā ar savainojumiem.
Izdzīvojusī pasažiere Rebeka Likorija apgalvo, ka ir "uz mūžu parādā" pilotiem un viņu "zibenīgajam instinktam mēģināt apturēt lidmašīnu".
BREAKING: MacKenzie Gunther is identified as second pilot killed in Air Canada crash at LaGuardia, in New York.— Clash Observer (@clashobserver) March 24, 2026
He served as the first officer on Air Canada Express Flight 646 from Montreal on Sunday night, working alongside pilot Antoine Forest, 30, of Coteau-du-Lac in Quebec
"Es jūtos tā, ka piloti izglāba mūsu dzīvības," viņa pirmdien sacīja CNN žurnālistiem. "Viņi ir iemesls, kāpēc es spēju atgriezties mājās droši, lai redzētu savus zēnus, un mana sirds ir ar viņu ģimenēm."
Francijas pilsonis Klements "The Canadian Press" pastāstīja, ka sajutis, cik spēcīgi piloti bremzēja. Viņš sacīja, ka, veicot šo manevru, piloti novērsa papildu nāves gadījumus.
"Es nezinu apstākļus, bet es domāju, ka viņš izglāba mūsu dzīvības, jo viņam noteikti bija neticams reflekses," sacīja pasažieris.
Kamēr izmeklētāji strādā, lai noskaidrotu, kas varēja izraisīt nāvējošo sadursmi, draugi un ģimenes locekļi piemin abus pilotus un viņu veltījumu aviācijai.
Forests bija tikai 16 gadus vecs, kad pirmo reizi uzsāka lidojumus, "Toronto Star" pastāstīja viņa vecmāte Dženeta.
Novērošanas kameru ieraksti no letālās avārijas parādīja, kā "Air Canada Bombardier" CRJ-900 lidmašīna piezemējas tieši tajā brīdī, kad ugunsdzēsēju mašīna šķērsoja tās ceļu uz skrejceļa.
Gaisa satiksmes kontroles audio atklāja, ka darbinieki lūdza ugunsdzēsēju mašīnai apstāties dažas sekundes pirms sadursmes. Ugunsdzēsēju mašīnai bija atļauts šķērsot skrejceļu, lai risinātu problēmu ar citu lidmašīnu.
Lidmašīnā atradās 72 pasažieri un četri apkalpes locekļi.
Letālais negadījums izraisīja "LaGuardia" lidostas slēgšanu uz vairākām stundām, pirms tā pirmdien pēcpusdienā tika atkal atvērta, kamēr bojātā lidmašīna un ugunsdzēsēju mašīna palika uz skrejceļa.
Nacionālās transporta drošības padomes locekļi turpina izmeklēt avārijā cietušo lidmašīnu.