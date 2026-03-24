Krievu karavīrs koriģēja Ukrainas triecienus pa "savējiem", palīdzot likvidēt līdz pat 150 okupantus
Krievijas armijas 150. divīzijas 102. motorizētajā strēlnieku pulkā dienējošs krievu karavīrs sniedza Ukrainas pusei savu vienību koordinātas.
Viņš sniedza interviju Dmitrijam "Apostol" Karpenko un atklāja, ka zaudējumi sasniedza līdz 150 kritušajiem un aptuveni 50 ievainotajiem.
Novosibirskā dzimušais 19 gadus vecais krievu karavīrs tika iesaukts militārajā dienestā, neskatoties uz studijām augstskolā. Vēlāk viņš parakstīja līgumu, cerot tikt apmācīts par leitnantu. Tomēr tā vietā viņš tika nosūtīts uz kaujas zonu. Sākotnēji viņš dienēja 150. motorizētās strēlnieku divīzijas sastāvā Novočerkaskā. Vēlāk viņš tika pārcelts uz 102. motorizēto strēlnieku pulku, uz otro motorizēto strēlnieku bataljonu. Vienībā viņš tika iecelts par bezpilota lidaparāta operatoru bez pienācīgas apmācības. Vienība darbojās Sofiivkas un Volodimirivkas virzienā.
Šajā periodā karavīrs nodibināja kontaktus ar Ukrainas pusi, izmantojot projektu "Es gribu dzīvot". Tomēr viņš vēlējās nodarīt ļaunumu Krievijas militārpersonām, un viņam ieteica sazināties ar "Apostol" par informācijas "noplūdes" programmu par Krievijas bruņotajiem spēkiem.
Apmēram 80 dienas viņš pārraidīja 102. pulka vienību pozīciju, tehnikas un maršrutu koordinātas. Informācija tika pārraidīta gandrīz reāllaikā — ar kavēšanos līdz 10–15 minūtēm.
Pēc viņa teiktā, tika iznīcināti vismaz divi tanki un trāpīts MLRS. Tika iznīcinātas arī četras bezpilota lidaparātu apkalpes un četras mīnmetēju apkalpes. Kopējie zaudējumi tiek lēsti aptuveni 150 kritušo un aptuveni 50 ievainoto apmērā.
Viņa sniegtie dati ļāva traucēt vienību virzību pat pēc maršrutu maiņas.Krievijas pavēlniecība atkārtoti mainīja kustības virzienus, taču uzbrukumiem tika pakļauti arī jauni maršruti. Neskatoties uz aizdomām par informācijas noplūdi, avotu neizdevās identificēt.
Vienlaikus karavīrs veica bezpilota lidaparāta operatora uzdevumus, nolidojot aptuveni 1200 stundas. Darbs tika veikts sarežģītos apstākļos, jo īpaši zemā temperatūrā un ierobežotā piegādē. Pēc viņa teiktā, Krievijas Federācijas 150. motorizētās strēlnieku divīzijas vienības praktizēja "gaļas uzbrukumus".
Pēc vairākiem mēģinājumiem viņam izdevās nokļūt Ukrainas pozīcijās. Karavīrs sarežģītos apstākļos veica aptuveni 20 km, pēc tam Ukrainas spēki viņu sagaidīja. Pēc pārcelšanas viņš apstiprināja savu nodomu turpināt dienestu Ukrainas pusē "Krievijas brīvprātīgo korpusa" sastāvā.