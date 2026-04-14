Francija plāno aizliegt skandalozā Kanjes Vesta koncertu
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess cenšas aizliegt ASV repera Kanjes Vesta koncertu jūnijā Marseļāļ, ziņu aģentūrai AFP apliecināja ministram tuvs avots. Nunjess ir apņēmības pilns aizliegt 11. jūnija koncertu Marseļas Velodromā un izskata "visas iespējas", sacīja avots.
Reperis Kanje Vests un viņa sieva Bjanka Censori uz "Grammy" sarkanā paklāja 2025. gada 2. februārī.
Šādas represijas iecerētas viņa antisemītisko izteikumu dēļ. Nunjess pagājušajā nedēļā Marseļā apsprieda iespējamo koncerta aizliegumu ar reģiona prefektu un Marseļas mēru, pauda avots.
Lielbritānija bloķējusi ASV repera, pazīstama arī kā "Ye", iebraukšanu valstī viņa izteikumu dēļ. Festivāls, kurā bija plānota Vesta uzstāšanās, atcelts.
Tostarp Nīderlandes patvēruma un migrācijas ministrs Barts van den Brinks pagājušajā nedēļā paziņoja, ka pagaidām nav plānots aizliegt reperim iebraukt Nīderlandē.
Vests pērn maijā laida klajā dziesmu "Heil Hitler", bet dažus mēnešus pirms tam savā tīmekļa vietnē reperis bija izvietojis reklāmu T-krekliem ar kāškrusta attēlu. Dziesma nebija pieejama lielākajās straumēšanas platformās. Vests vēlāk pauda nožēlu par savu rīcību, skaidrojot, ka tas noticis bipolāro traucējumu dēļ.