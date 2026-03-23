43 gadu vecumā miris "OnlyFans" īpašnieks Leonīds Radvinskis
43 gadu vecumā no vēža miris platformas "OnlyFans" īpašnieks Leonīds Radvinskis.
"Mēs esam dziļi satriekti par ziņu par Leo nāvi. Leo mierīgi aizgāja pēc ilgas cīņas ar vēzi," teikts uzņēmuma paziņojumā, ko citē "Financial Times".
"OnlyFans" - serviss, kurā slavenības un pieaugušo filmu dalībnieki publicē savus video un fotogrāfijas, un viņu abonenti maksā ikmēneša maksu par piekļuvi saturam, - tika izveidots 2016. gadā. 2018. gadā to iegādājās Radvinskis.
Kas zināms par Radvinski
Radvinskis dzimis Odesā, un viņa kompānija līdzekļus kriptovalūtā ziedojusi palīdzības sniegšanai Ukrainai, turklāt reālā ziedojumu vērtība 2022. gadā, pēc "CoinDesk" datiem, bijusi vairāk nekā 1,3 miljoni dolāru.
Viņš arī norāda, ka ziedo "milzum daudz laika, pūļu un līdzekļu nekomerciāliem mērķiem", piemēram, labdarībai un tehnoloģiskām izstrādēm.
Bez programmēšanas un filantropijas nodarbībām viņš ir arī "aizrautīgs lasītājs, vienmēr gatavs ar kādu cīnīties šahā un vēlas mācīties par helikoptera pilotu". Tā teikts viņa mājaslapā.
"OnlyFans" nav pirmais Radvinska bizness, kas saistīts ar pornoindustriju.
Viņš studēja ekonomiku Ziemeļrietumu universitātē netālu no Čikāgas, kuru absolvēja 2002. gadā. Kopš tā laika uzņēmējs nodarbojies ar vairākiem projektiem.
Pirms kļuva par vienīgo "OnlyFans" māteskompānijas "Fenix" akcionāru, viņš nodibināja mājaslapu pāradresēšanas biznesu ar nosaukumu "Cybertania".
Cik daudz naudas nopelna "OnlyFans"?
Londonā reģistrēta firma 2023. gada augustā paziņoja, ka gada peļņa pirms aplikšanas ar nodokļiem ir 525 miljoni dolāru, salīdzinot ar 432 miljoniem dolāru iepriekšējā gadā.
Tikai pēdējā gada laikā "OnlyFans" satura autoru skaits ir palēcies par 47% līdz gandrīz 3,2 miljoniem, bet lietotāju skaits pieaudzis par 27% un pietuvojies 239 miljoniem.
2021. gadā BBC noskaidroja, ka "OnlyFans" nav noslēgta tehniska iespēja pārdot saturu nepilngadīgiem lietotājiem, kā arī ievietot atklātus video ar viņu piedalīšanos.
Toreiz "OnlyFans" paziņoja, ka uzņēmuma vecuma pārbaudes sistēmas ir ievērojami stingrākas, nekā to prasa likumi.