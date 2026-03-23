ES un "Mercosur" brīvās tirdzniecības līgums pagaidām stāsies spēkā 1. maijā, kaut gan ES Tiesa vēl nav devusi zaļo gaismu
Eiropas Komisija (EK) pirmdien paziņoja, ka Eiropas Savienības (ES) brīvās tirdzniecības līgums ar vairāku Dienvidamerikas valstu apvienību "Mercosur" pagaidu kārtā spēkā stāsies 1. maijā, lai gan Eiropas Parlaments (EP) to nav apstiprinājis, jo gaida ES Tiesas lēmumu.
"[Šī līguma] pagaidu piemērošana nodrošina tarifu atcelšanu noteiktiem produktiem jau no pirmās dienas, radot paredzamus noteikumus tirdzniecībai un investīcijām. Tādējādi ES uzņēmumi, patērētāji un lauksaimnieki var nekavējoties sākt izmantot šī līguma sniegtās priekšrocības," norāda EK.
Komisija pavēstīja, ka tā ir informējusi "Mercosur" partnervalstis.
Pagājušajā nedēļā šo nolīgumu kā pēdējā "Mercosur" dalībvalsts ratificēja Paragvaja.
Šis līgums vēl jāatbalsta EP, kas 21. janvārī nolēma to nodot izskatīšanai ES Tiesā. Tiesas viedokļa gaidīšana varētu būtiski aizkavēt šī līguma ratificēšanu Eiropā.
EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena februārī paziņoja, ka, gaidot tiesas lēmumu, ES brīvās tirdzniecības līgumu ar "Mercosur" piemēros pagaidu kārtā.
Piekrītot vairākumam dalībvalstu, ES janvārī atbalstīja 25 gadus gatavoto līgumu, kas tika parakstīts 17. janvārī Paragvajā.
Ar šo vienošanos tiks izveidota viena no pasaulē lielākajām brīvās tirdzniecības zonām, kas aptver vairāk nekā 700 miljonus cilvēku un kuras kopējais ekonomikas apjoms ir aptuveni 22 triljoni ASV dolāru.
"Mercosur" dalībvalstis ir Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja.