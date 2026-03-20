"Eiropols" likvidējis vienu no pasaules lielākajām "tumšā tīmekļa" platformām, kas piedāvāja pornogrāfiska rakstura attēlus ar bērniem. Identificēti 440 klienti
2026. gada 9. martā Vācijas varas iestādes, sadarbībā ar "Eiropolu", uzsāka globālu operāciju pret vienu no lielākajiem krāpnieciskajiem tīkliem tumšajā tīmeklī - “Alice with Violence CP”.
Izmeklēšana pret platformu tika uzsākta jau 2021. gadā, un turpmāko gadu laikā "Eiropols" identificēja operatoru, kas vadīja vairāk nekā 373 000 krāpniecisku vietņu, kas piedāvāja bērnu seksuālās izmantošanas materiālus.
No 2026. gada 9. līdz 19. martam 23 valstis iesaistījās kopīgā operācijā "Alice", kas sākotnēji bija vērsta tikai pret platformas operatoru. Tomēr, pateicoties starptautiskajai sadarbībai, izmeklēšana atklāja 440 klientu identitātes, kas izmantoja operatora pakalpojumus.
Ņemot vērā iegādāto pakalpojumu raksturu, tika uzsāktas papildu izmeklēšanas pret šiem cilvēkiem. Operācija joprojām norisinās pret vairāk nekā simtu no šiem indivīdiem. Operācija "Alice" ir devusi ievērojamus rezultātus - tās rezultātā tikušas slēgtas 373 000 tumšā tīmekļa vietnes, kas piedāvāja pornogrāfiska satura foto ar bērniem.
Aizdomās turētais ir 35 gadus vecs vīrietis no Ķīnas
Izmeklēšanas laikā tika atklāts, ka par vairāk nekā 373 000 domēnu vadīšanu atbildīgs viens cilvēks, kas šos domēnus izmantoja bērnu seksuālās izmantošanas materiālu tirdzniecībai un citiem krāpnieciskiem pakalpojumiem, piemēram, kredītkaršu datu pārdošanai un piekļuvei ārvalstu sistēmām. Klienti samaksāja par kāroto saturu, bet pretī neko nesaņēma.
Vācijas varas iestādes atklāja, ka noziegumā vairnojams kāds 35 gadus vecs vīrietis no Ķīnas, kurš savu nelegālo darbību uzsāka 2019. gadā.
Iestādes lēš, ka viņš šādi nopelnījis vairāk nekā 345 000 eiro no aptuveni 10 000 klientiem visā pasaulē, kuri mēģināja iegādāties viņa reklamētos materiālus. Pērkot ķīnieša piedāvātos pakalpojumus, viņa klienti kļuva par aizdomās turamajiem, pat ja tā arī nesaņēma solītos materiālus. Izmeklētāji norādīja, ka cilvēku, kas meklēja piekļuvi ekskluzīviem un brutāliem bērnu seksuālās izmantošanas materiāliem, identifikācija varētu sniegt būtisku ieguvumu likumsargiem visā pasaulē.
Izmeklēšanas laikā varas iestādes arī identificēja bērnus, kas varētu būt apdraudēti, un veica atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu viņu labklājību. Piemēram, Bavārijas Kriminālpolicijas pārstāvji pārmeklēja kāda 31 gadus veca tēva māju, kurš bija samaksājis 20 eiro, lai iegādātos bērnu izmantošanas saturu.
"Eiropola" izpilddirektore Katrīna Debolle uzsvērusi, ka operācija "nosūtījusi skaidru vēstījumu noziedzīgajai pasaulei, proti, noziedznieki kļūst bezspēcīgi, kad starptautiskā likumsargu kopiena strādā kopā". Viņa norādīja, ka "Eiropols" turpinās aizsargāt bērnus, atbalstīt upurus un saukt pie atbildības noziedzniekus.