Ziemeļkoreja izmēģinājusi jaunu daudzfunkcionālu raķešu palaišanas sistēmu
Foto: AFP/Scanpix
Ziemeļkoreja izmēģinājusi jaunu daudzfunkcionālu raķešu palaišanas sistēmu.
Pasaulē

Ziemeļkoreja izmēģinājusi jaunu daudzfunkcionālu raķešu palaišanas sistēmu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ziemeļkoreja trešdien paziņojusi, ka dienu iepriekš veikusi jaunas daudzfunkcionālas raķešu palaišanas sistēmas un taktisko spārnoto raķešu sistēmas izmēģinājumus.

Ziemeļkoreja izmēģinājusi jaunu daudzfunkcionālu r...

Izmēģinājumus vērojis pats Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, vēsta režīma kontrolētā aģentūra KCNA.

Dienvidkoreja otrdien paziņoja, ka Ziemeļkoreja no rietumu piekrastes izšāvusi vairākas raķetes, tajā skaitā arī ballistisko raķeti. Seula informēja, ka raķetes nolidojušas aptuveni 80 kilometrus.

Eksperti norāda, ka Phenjana, izmantojot starptautisko tiesību sistēmas eroziju, pēdējo mēnešu laikā veikusi raķešu izmēģinājumu sēriju, cenšoties nostiprināt savu kodolvalsts statusu.

Tēmas

DienvidkorejaZiemeļkorejaKims ČenunsSeulaPhenjana

Citi šobrīd lasa