Cilvēkiem iesaka strādāt no mājām un atteikties no pārvietošanās
Naftas krīze pastiprinās, un Starptautiskā enerģētikas aģentūra piedāvā radikālus, taču ātrus pasākumus – no attālināta darba līdz atteikšanās no lidojumiem.
Sakarā ar naftas piegādes krīzi, ko izraisījusi karadarbība Irānā, Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) piektdien ieteica pasākumus naftas patēriņa samazināšanai, piemēram, strādāt no mājām un ieviest ātruma ierobežojumus.
Aģentūra norādīja, ka tās ieteikumi krīzes mazināšanai ir vērsti uz transporta sektoru, kura patēriņš veido apmēram 45% no kopējā naftas patēriņa.
IEA ieteica samazināt degvielas patēriņu, cik vien iespējams strādājot no mājām, samazinot atļauto braukšanas ātrumu un izmantojot sabiedrisko transportu privāto automobiļu vietā.
Tāpat piedāvāts atļaut iebraukšanu lielajās pilsētās noteiktā kārtībā — atkarībā no pāra un nepāra reģistrācijas numuriem, lai samazinātu sastrēgumus un samazinātu patēriņu.
Papildu ietaupījumus var sasniegt, izmantojot kopīgu automašīnu izmantošanu, efektīvāku braukšanu un uzlabojumus kravu pārvadājumu un piegādes jomā.
IEA arī norādīja, ka atteikšanās no aviolidojumiem var palīdzēt samazināt pieprasījumu pēc naftas. Rūpniecībā varētu censties pāriet uz alternatīviem enerģijas avotiem, ja tas ir iespējams.
Valdības varētu dot piemēru, ieviešot regulējošus pasākumus un mērķtiecīgus stimulus, novirzot atbalstu tiem, kuri to visvairāk nepieciešams. Iepriekšējo krīžu pieredze rāda, ka mērķētas atbalsta mehānismi ir efektīvāki nekā vispārējās subsīdijas, norādīja IEA.
Kaut arī IEA dalībvalstis sākušas izlaist tirgū stratēģiskos naftas krājumus, lai stabilizētu tirgus, kurus ietekmējusi karš, tikai šī rīcība nav pietiekama, lai pilnībā kompensētu bojājumu apmēru, norādīja aģentūra.
Kā piebilda IEA, pieprasījuma vadība ir izšķirošs un nekavējošs instruments, lai nodrošinātu enerģētisko drošību un samazinātu spiedienu uz patērētājiem.