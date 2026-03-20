ES līderi apņemas turpināt strādāt pie minimālā vecuma sociālo tīklu lietotājiem noteikšanas
Eiropas Savienības (ES) līderi pauduši apņēmību turpināt darbu pie tā, lai noteiktu minimālā vecuma prasības sociālo platformu, piemēram, "TikTok" un "Instagram", izmantošanai.
Briselē ceturtdien notikušajā ES samitā secināts, ka digitālais minimālais vecums sociālo tīklu lietošanai tiek uzskatīts par svarīgu faktoru nepilngadīgo aizsardzībā.
Dokumentā uzsvērts, ka ir jāievēro privātums un dalībvalstu kompetence. Dalībvalstis aicināja Eiropas Komisiju (EK) izpildīt Digitālo pakalpojumu aktu un tā vadlīnijas par nepilngadīgo aizsardzību.
Centieni, lai tehniski nodrošinātu šādu vecuma ierobežojumu ievērošanu, neizbēgami iesaistītu pašas platformas. Tomēr šādu noteikumu pieņemšana un ieviešana ir tikai EK kompetencē.
Pretēji atsevišķiem priekšlikumiem, kas pašlaik tiek apspriesti Vācijā, atsevišķas dalībvalstis nevarētu uzlikt lielajām platformām papildu pienākumus, piemēram, vecuma pārbaudes. Par šādiem pasākumiem būtu jālemj ES līmenī.
Lēmumi par to, vai un līdz kādam vecumam sociālās platformas būtu jāierobežo nepilngadīgajiem, varētu palikt valstu kompetencē.
ES dalībvalstis arī atkārtoti apstiprināja, ka būtu jāaizliedz mākslīgā intelekta sistēmas, kas ļauj radīt intīmus attēlus bez personas piekrišanas vai materiālus, kuros attēlota bērnu seksuālā izmantošana.
Īlona Maska sociālo tīklu platforma "X" pagājušā gada beigās tika kritizēta pēc tam, kad lietotāji sākotnēji spēja mudināt mākslīgā intelekta sarunbotu "Grok" seksualizēt publicētos attēlus. Lietotāji lika mākslīgajam intelektam manipulēt ar fotogrāfijām, piemēram, attēlot sievietes bikini.