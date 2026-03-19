Irānas likumdevēji rosina ieviest nodevas kuģošanai Hormuza šaurumā
Irānas likumdevēji ierosinājuši noteikt nodevas un nodokļus par kuģošanu stratēģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, ceturtdien vēsta vietējie mediji.
Kuģošanas apstākļi Hormuzā, kādi tie bija pirms 28. februāra, kad Izraēla un ASV uzbruka Irānai, netiks atjaunoti, norāda Irānas līderi.
"Mēs parlamentā īstenojam plānu, un saskaņā ar to valstis maksās nodevas un nodokļus Islāma republikai, ja Hormuza šaurums tiks izmantots kā drošs tranzīta, energoapgādes un pārtikas drošības ceļš," ziņu aģentūra ISNA citē Irānas likumdevēju Somaji Rafiei.
Irāna garantēs šauruma drošību, "valstīm par to ir jāmaksā nodoklis," norādīja likumdevējs.
Kopš kara sākuma satiksme Hormuzā ir teju apstājusies. Irānas spēki ir uzbrukuši vairākiem kuģiem, norādot, ka tie nav ņēmuši vērā brīdinājumus par aizliegumu kuģot jūras šaurumā.
Parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bagers Galibafs otrdien sacīja, ka jūras satiksme "neatgriezīsies iepriekšējā stāvoklī".
Pēdējās dienās Irāna ir atļāvusi izbraukt cauri Hormuzam Irānai draudzīgo valstu kuģiem, norādīja Teherānas pārstāvji, vienlaikus brīdinot, ka bloķēs kuģus no valstīm, kas pievienojušās agresijai pret Irānu.
15. un 16. martā no Hormuza Irānas ūdeņiem izbrauca vismaz pieci kuģi, liecina kuģošanas informācijas uzņēmuma "Windward" dati.
