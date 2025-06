Naftas un zelta cenas strauji kāpj: kā Izraēlas un Irānas konflikts var ietekmēt pasaules tirgu?

Jēlnaftas cenas pieaugumu izraisīja satraukums par piegāžu pārrāvumiem no stratēģiski svarīgā Tuvo Austrumu reģiona – "Brent" jēlnaftas cena pieaugusi par vairāk nekā 6 dolāriem, sasniedzot 78 dolārus par barelu, kas ir augstākais līmenis piecu mēnešu laikā. ASV jēlnafta pieauga par 7,26%, sasniedzot aptuveni 72,98 dolārus par barelu. Tā kā augstākas jēlnaftas cenas nozīmē arī to, ka dārgāka kļūs degviela un loģistika, arī ASV akciju tirgi uz to reaģējuši ar kritumu.