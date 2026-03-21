Sieviete 24 gadu vecumā pilnībā atbrīvojas no tēriņiem par dzīvi un ātri uzkrāj lielu naudas summu: kādu darbu viņa darīja?
Jauna sieviete pastāstīja, kā viņai izdevās pilnībā atteikties no izdevumiem par mājokli un ceļot pa pasauli, netērējot savus naudas līdzekļus.
Viņa stāsta, ka viss mainījās pēc tam, kad viņa bez pieredzes sāka strādāt uz greznas jahtas. Sāra, kurai bija 24 gadi, kad viņa uzsāka karjeru, skaidroja, ka viņas dzīvesveids kļuva iespējams pateicoties darba apstākļiem uz kuģa.
Dzīvošana, ēdināšana, aviobiļetes un pat pamata sadzīves izdevumi pilnībā tiek segti no darba devēja puses. Rezultātā visa alga paliek viņas rīcībā. Par šo neparasto darbu meitene pastāstīja vienā no saviem "TikTok" video.
Dzīve bez īres
Saskaņā ar meitenes teikto, divu gadu laikā viņa nav tērējusi ne centa par dzīvesvietu vai ikdienas vajadzībām. Tas ļāva viņai ne tikai ceļot, bet arī uzkrāt ievērojamu summu.
Viņa atzina, ka jau pirmajā sezonā spēja iekrāt naudu iemaksai par dzīvokli. Piemēram, viņas draugiem, kas strādā birojā, šī mērķa sasniegšanai nepieciešami daudzi gadi.
"Dzīvošana, trīskārša ēdināšana, tualetes piederumi, ceļojumi līdz laivai un atpakaļ. Divu gadu laikā es neesmu iztērējusi ne centa par dzīvošanu. Savā pirmajā pilnajā sezonā es iekrāju pietiekami, lai samaksātu depozītu par dzīvokli. Man bija 24 gadi. Mani draugi, kas strādā no 9 līdz 5, joprojām krāj. Es to saku nevis, lai izrādītos, bet tāpēc, ka es tiešām nevarēju noticēt, ka tas ir patiesi," viņa sacīja.
Darbs bez pieredzes, bet ar augstu slodzi
Sāra norādīja, ka iekļūt jahtu industrijā var bez īpašas kvalifikācijas. Sākumā strādājošie bieži atrod darbu caur specializētām aģentūrām, un galvenā prasība ir gatavība strādāt intensīvi.
Aiz ārējā viegluma slēpjas ilgstošas maiņas, stingra disciplīna un pastāvīga viesu apkalpošana.
Greznība, kuru ir grūti iedomāties
Darbs uz jahtas deva viņai iespēju vērot superbagāto cilvēku dzīvesveidu no iekšpuses. Dažas situācijas, pēc viņas teiktā, līdz šim šķiet nereālas.
Starp visspilgtākajiem gadījumiem viņa minēja nakts ceļojumu, kas ilga divas stundas tikai tāpēc, ka viesiem "nepatika zvaigznes", kā arī pārtikas pasūtījumu par tūkstošiem dolāru, kuram neviens pat nepieskārās.
Meitene arī pastāstīja, ka viens no viesiem atstāja ekipāžai dāsnas dzeramnaudas — vairāk nekā 12 tūkstošus dolāru, bet cits bija neapmierināts ar to, ka jūra šķita "pārāk zila".
Sociālo tīklu reakcija
Sāras stāsts izraisīja lielu interesi. Daudzi atzina, ka vēlētos izmēģināt līdzīgu dzīvesveidu. Tomēr lietotāji uzdod jautājumus par reālajiem darba apstākļiem un prasībām darbiniekiem.
Saskaņā ar meitenes teikto, neskatoties uz augsto slodzi, līdzīgs darbs paliek pievilcīgs tiem, kas vēlas ceļot, ietaupīt un ātri uzkrāt naudu.