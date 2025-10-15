Zviedrijas armija izseko Krievijas zemūdeni, kas iebraukusi Baltijas jūrā
Zviedrijas Bruņotie spēki paziņojuši, ka Baltijas jūrā izseko Krievijas zemūdenes darbībām.
"Krievu zemūdene iebrauca Baltijas jūrā vakar caur Lielo Beltu", kas ir jūras šaurums starp Dānijas Langelānas un Fīnes salām rietumos un Lollandi un Zēlandi austrumos, paziņoja Zviedrijas armija. "Bruņoto spēku iznīcinātāji un karakuģi satika zemūdeni Kategata šaurumā [starp Dāniju un Zviedriju] un tagad tai seko," teikts armijas paziņojumā.
Armija norādīja, ka tā ir "rutīnas operācija, kas notiek ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem". Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā spriedze Baltijas jūrā ir pieaugusi. Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons janvārī norādīja, ka Zviedrija neatrodas karā, bet par mieru to arī nevar nosaukt.
Zviedrija atteicās no neitralitātes statusa un 2024. gada martā pievienojās NATO. Kristersons uzsvēra, ka viss Baltijas jūras reģions ir pakļauts hibrīdiem uzbrukumiem, norādot uz dezinformāciju un virkni incidentu, kas saistīti ar bojātiem zemūdens kabeļiem. "Ļoti iespējams, ka Krievijas draudi ir ilgtermiņa. Tādai jābūt arī mūsu aizsardzībai," paziņoja premjers.