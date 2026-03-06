Grupa "Kautkaili" jaunajā singlā “Piestāv tev” aicina pieņemt sevi
Grupa "Kautkaili" izdod jaunu singlu “Piestāv tev” ar sirsnīgu mūzikas videoklipu. Dziesma ir par brīdi, kad pārstāj dzīties pēc iztēlotas perfektās sevis versijas un pieņem to, kas esi patiesībā.
“Mēs bieži dzīvojam ar priekšstatu par to, kādiem mums vajadzētu būt – veiksmīgākiem, drosmīgākiem vai produktīvākiem. Bet īstais miers parādās brīdī, kad saproti, ka varbūt tas, kas tu jau esi, tev arī piestāv vislabāk,” stāsta grupas soliste Kristīne Pāže.
Dziesmas videoklipu veidojusi radošā komanda – režisors Elvijs Pārpucis, operators Arvis Belovs un producente Katrīna Ērgle. Videoklipā redzami daudzi grupas draugi, kuri nebaidās būt paši par sevi.
Elvijs Pārpucis par sadarbību stāsta: “Man patīk strādāt ātri, un ar "Kautkaili" tas notiek ļoti dabiski, jo arī viņi strādā tādā pašā tempā. Videoklipu no idejas līdz gatavam rezultātam izveidojām aptuveni 12–15 stundās. Strādājot šādā ritmā, vienkārši nav laika šaubīties, un tas procesam iedod ļoti labu enerģiju.”
Dziesma pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās.
“Kautkaili” veido mūziķi Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. Grupas mūzika sakausē latviešu 90. gadu alternatīvās popmūzikas nostalģiju ar mūsdienīgu indie un elektroniskās mūzikas skanējumu. Tās centrā ir dziedātāja un dziesmu autore Kristīne Pāže, kuras samtainā balss un inteliģentās melodijas ieved vēl neiepazītā jūtu pasaulē.
Aizvadītajā gadā, pēc kritiķu un klausītāju atzinību guvušā albuma “Personas kods”, grupa devās savā pirmajā Latvijas elektroakustiskajā koncerttūrē “Kur klusums zied”. Šī gada sākumā grupa piedalījās Latvijas Televīzijas dziesmu konkursā “Supernova”, kur ar savu priekšnesumu pārsteidza ne tikai Latvijas skatītājus, bet piesaistīja uzmanību arī ārpus valsts robežām.