Pa vienu Smiltenes novada lauku ceļu vairs nedrīkst pārvadāt kravas
No šodienas noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus pa vienu Smiltenes novada pašvaldības Palsmanes pagasta lauku ceļu. Aizliegums būs spēkā līdz nākamajam rīkojumam.
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus uz laiku no 2026. gada 6. marta līdz nākamajam rīkojumam pa šādu Smiltenes novada pašvaldības Palsmanes pagasta lauku ceļu:
- "Dārzniecība-Vecpūķi".
Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 10 tonnas un kuri izmanto norādītos ceļu posmus mežistrādei, smagu kravu pārvadāšanai, lauksaimniecības zemju apsaimniekošana. Ierobežojums neattiecas uz komunālo pakalpojumu sniedzēju transportlīdzekļiem, kas darbojas pēc iepriekš sastādīta grafika.
Ar visiem aktuālajiem pagaidu transporta masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem iespējams iepazīties novada tīmekļa vietnē.