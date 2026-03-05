Gatavojoties ļaunākajam, desmit valstis, tostarp Latvija, vienojas par kopīgu iedzīvotāju evakuācijas plānu izstrādi
Desmit Eiropas valstis, tostarp arī Latvija, ir vienojušās izstrādāt kopīgus mehānismus civiliedzīvotāju evakuācijai liela mēroga krīzes vai militāra konflikta gadījumā, trešdien paziņoja Zviedrijas varasiestādes.
Saskaņā ar panākto vienošanos valstis izstrādās kopīgus plānus, kas ietvers transporta un loģistikas jautājumus, robežkontroli un drošu koridoru izveidi civiliedzīvotāju evakuācijai, lai līdz minimumam samazinātu haosu ārkārtas situācijā, vēsta aģentūra "Reuters".
Tāpat plānots izstrādāt vienotus bēgļu uzņemšanas un reģistrācijas mehānismus, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargāto sabiedrības grupu aizsardzībai. Kā uzsvērts Zviedrijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā, karš Ukrainā ir uzskatāmi parādījis, ka iedzīvotāju savlaicīga un organizēta evakuācija ļauj valstij sekmīgāk turpināt militāro aizsardzību, vienlaikus pasargājot civiliedzīvotājus.
Šo vienošanos noslēgusi Vācija un Polija, kā arī visas Ziemeļvalstis un Baltijas valstis – Zviedrija, Norvēģija, Somija, Dānija, Islande, Igaunija, Latvija un Lietuva. Visas iesaistītās valstis ir NATO dalībvalstis.
Aģentūra uzsver, ka pēdējo gadu laikā, pieaugot spriedzei attiecībās ar Krieviju, šīs valstis ir ievērojami aktivizējušas savu aizsardzības plānošanu. Lai gan Maskava vairākkārt noliegusi, ka plānotu uzbrukt NATO dalībvalstīm, reģiona valstis stiprina savu gatavību. Iepriekš līdzīgu savstarpēju vienošanos par rīcību iespējamas iedzīvotāju masveida evakuācijas gadījumā jau bija noslēgušas Baltijas valstis, savukārt Somija un Zviedrija analogu sadarbības paktu parakstīja 2024. gadā.