Pēc Maduro sagūstīšanas Tramps atceļ plānoto ofensīvu Venecuēlai
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka nolēmis atcelt otro uzbrukuma vilni Venecuēlai, kura sākusi atbrīvot ieslodzītos pēc tam, kad ASV spēki sagūstīja autoritāro līderi Nikolasu Maduro.
Tramps ar šādu paziņojumu nāca klajā, gatavojoties tikties ar lielākajām naftas korporācijām, kuras, pēc viņa teiktā, investēs vismaz 100 miljardus ASV dolāru Venecuēlā, kurai ir pasaulē lielākās naftas rezerves.
Vienlaikus Tramps netieši lika noprast, ka ir gatavs atkal izmantot spēku, lai panāktu savu Venecuēlā. "Venecuēla atbrīvo lielu skaitu politieslodzīto, tādējādi cenšoties panākt mieru," savā platformā "Truth Social" rakstīja Tramps, piebilstot, ka šīs sadarbības dēļ viņš ir atcēlis plānoto otro uzbrukumu vilni.
ASV piektdien arī paziņoja, ka pie Venecuēlas sagrābušas vēl vienu tankkuģi, turpinot embargo Venecuēlas naftai.
Jau vēstīts, ka Venecuēla ceturtdien sāka atbrīvot ieslodzītos. Tostarp brīvībā izlaisti vairāki ārvalstu pilsoņi un Venecuēlas opozīcijas pārstāvji, arī Enrike Markess, kurš kandidēja 2024. gada prezidenta vēlēšanās.
Baltais nams uzņēmās laurus par ieslodzīto atbrīvošanu, un Tramps arī paziņoja, ka plāno nākamnedēļ tikties ar Venecuēlas opozīcijas līderi Mariju Korinu Mačado.
