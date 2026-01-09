FOTO, VIDEO: "Rokas nost no Venecuēlas!" - Rīgā notiek protesta akcija pret ASV militāro operāciju un Maduro arestu
Piektdien pie Rīgas pils notiekošajā protestā "Rokas nost no Venecuēlas" pulcējušies aptuveni 30 cilvēki.
Dalībnieki protestā ieradušies ar Venecuēlas, Latvijas, Eiropas Savienības un Ukrainas karogiem. Sanākušie skandē dažādus saukļus, piemēram, "Rokas nost no Venecuēlas!", "Prezident, saņemies, savu lomu atceries!", "ASV kolonizē, Eiropa ignorē!".
Protesta dalībniekiem rokās ir plakāti, kuri vēsta: "Nē Maduro, nē Tramps!", "Kur ir starptautiskās tiesības?", "Kurš būs nākamais? Kolumbija? Grenlande?".
Pie Rīgas pils — neliels, bet skanīgs protests “Rokas nost no Venecuēlas!”
Protesta dalībniekus turpat vēro arī cilvēki ar ASV un Latvijas karogiem. Par drošību protesta vietā rūpējās likumsargi.
Protestu rīko kopienas centrs "Maiznīca", bet informatīvi atbalsta jauniešu organizācijas "Protests" un "Jaunie Eiropas federālisti".
Organizatori iepriekš paziņojumā norādīja, ka protests rīkots, lai nosodītu "ASV imperiālistisko agresiju pret Venecuēlu, aicinot Latvijas valdību piemērot starptautiskās tiesības vienādi pret visiem".
Viņi norādīja, ka konsekventi nosoda Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro režīma sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus un demokrātijas graušanu, taču vienlaikus uzskata, ka šie noziegumi neattaisno "rupjus starptautisko tiesību pārkāpumus no NATO valsts puses, tajā skaitā, militāru rīcību un aizturēšanu bez atbilstoša starptautiska pilnvarojuma".
Jau ziņots, ka Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva sestdien tika sagūstīti ASV militārā operācijā un nogādāti Ņujorkā, kur viņus solīts tiesāt saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.