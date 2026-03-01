ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
Sākušies uzbrukumi ASV konsulātiem: protestos Pakistānā bojā gājuši astoņi cilvēki; nemieri arī Indijā
Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei nāves ASV un Izraēlas triecienos vairāki simti cilvēki uzbrukuši ASV konsulātam Pakistānas ostas pilsētā Karači.
Protestētāji izdauzījuši konsulāta logus, un policija un parmilitārie spēki pūļa izklīdināšanai pielietoja stekus un asaru gāzi.
Protestētāju un drošības spēku sadursmēs vismaz astoņi cilvēki ir nogalināti, bet 20 citi ievainoti.
Vairāki tūkstoši šiītu musulmaņu svētdien izgājuši arī Indijas pārvaldītās Kašmiras pilsētu ielās, lai protestētu pret Hamenei likvidāciju.
Protestētāji ar sarkani-melni-dzelteniem karogiem pulcējās reģiona lielākās pilsētas Šrīnagaras galvenajā laukumā, skandējot pret Izraēlu un ASV vērstus saukļus.
Līdzīgas demonstrācijas notika arī citviet Kašmirā un citur Indijā, kur ir lielas musulmaņu kopienas.
Kā ziņots, reaģējot uz Hamenei nāvi arī vairāki simti irākiešu svētdien Bagdādē mēģina ielauzties nocietinātajā Zaļajā zonā, kur atrodas ASV vēstniecība.