Ārlietu ministrija pagaidām neplāno speciālus reisus Latvijas valstspiederīgo atgādāšanai no Tuvo Austrumu valstīm
Ārlietu ministrija (ĀM) pagaidām nav paredzējusi speciālus reisus Latvijas valstspiederīgo aizgādāšanai prom no Tuvo Austrumu valstīm, bet tur nokļuvušajiem iedzīvotājiem sniedz telefoniskas un rakstiskas konsultācijas, izriet no ĀM sniegtās atbildes aģentūrai LETA.
Ministrijā, atsaucoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, informē, ka Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) pastāvīgi dzīvo 799 Latvijas valstspiederīgie. Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz AAE reģistrējuši 62 valstspiederīgie. Izraēlā pastāvīgi dzīvo 6383 Latvijas valstspiederīgie, vairums no viņiem - dubultpilsoņi. Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Izraēlu reģistrējuši 11 valstspiederīgie.
Bahreinā pastāvīgi dzīvo 13 Latvijas valstspiederīgie, Irānā - četri, Irākā - trīs, Katarā - 26, Kuveitā - deviņi, Jordānijā - pieci un Saūda Arābijā - 15 Latvijas valstspiederīgie. Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Bahreinu reģistrējuši divi valstspiederīgie, uz Jordāniju - trīs, bet uz citām valstīm ceļotāji šobrīd nav reģistrējušies.
Vienlaikus ministrijā norāda, ka šī statistika pastāvīgi mainās.
ĀM aicina ārvalstu apmeklējumus reģistrēt Konsulārajā reģistrā, izmantojot portālu "Latvija.gov.lv". Reģistrēt ceļojumu iespējams arī pēc ieceļošanas ārvalstī, tomēr Konsulārais reģistrs paredzēts ceļotājiem, kas ārvalstīs atrodas īslaicīgi - līdz trim mēnešiem.
Ministrija personām, kuras Konsulārajā reģistrā ir reģistrējušas ceļojumu uz Tuvo Austrumu reģiona valstīm un kurām varētu būt nepieciešama palīdzība, ir nosūtījusi informatīvu e-pastu ar ieteikumiem rīcībai ārkārtējās situācijās. Tāpat tiek sniegtas telefoniskas un rakstiskas konsultācijas.
Tā kā drošības situācija šobrīd ir nestabila, ĀM stingri aicina Latvijas valstspiederīgos sekot vietējo plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem par drošības situācijas izmaiņām, kā arī ievērot varasiestāžu norādījumus.
Kā skaidro ĀM, kamēr ir slēgta gaisa telpa un bieži tiek izsludinātas gaisa trauksmes, aviokompānijas nevar plānot reisu atsākšanu. Tāpat Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ir pāragri plānot speciālos reisus vai cita veida palīdzību ceļotāju alternatīvai izceļošanai.
Ministrijā uzsver, ka šobrīd primāra ir ikviena drošība, atrodoties slēgtās telpās ar pieeju aktuālai un uzticamai informācijai televīzijā, radio vai tīmeklī.
Personas, kuras šobrīd atrodas Tuvo Austrumu reģionā, aicinātas iepazīties ar ĀM mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem un sekot ĀM Konsulārā departamenta "Facebook" kontam.
Ārkārtējā situācijā ministrija aicina nekavējoties sazināties ar ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +37126337711 vai e-pastu: "palidziba@mfa.gov.lv".