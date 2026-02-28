Oskars Batņa ar rezultatīvu piespēli kaldina "Pelicans" uzvaru
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa sestdien Somijas hokeja čempionāta spēlē guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, sekmējot Lahti "Pelicans" komandas uzvaru.
"Pelicans" viesos ar rezultātu 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) uzvarēja Raumas "Lukko".
Otrā perioda astotajā minūtē Batņa vārtu priekšā raidīja ripu tīklā un panāca 2:1, bet trešās trešdaļas 12. minūtē viņš palīdzēja gūt viesu nākamos vārtus, kas bija uzvaru nesošie. Šosezon Batņa Somijas līgā 27 spēlēs guvis astoņus vārtus un atdevis 11 rezultatīvas piespēles.
Citā mačā vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals atvairīja 23 no 26 metieniem, kamēr Lapēnrantas "SaiPa" mājās ar 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) zaudēja Hemēnlinnas HPK, kas spēlēja bez aizsarga Artūra Andžāna. Cits aizsargs, Bogdans Hodass, kuram par iepriekšējā spēlē izdarīto pārkāpumu paredzama diskvalifikācija, nespēlēja mačā, kurā Mikeli "Jukurit" mājās ar 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Jiveskiles JYP.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, trešajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".