Foto: REUTERS/SCANPIX
Raimonds Krollis.
Futbols

Raimonds Krollis savainojuma dēļ tiek nomainīts Čehijas līgas spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas uzbrucējs Raimonds Krollis sestdien savainojuma dēļ tika nomainīts Čehijas futbola ekstralīgas mačā, tādējādi viņš netika pie iespējas spēlēt pret Marko Regžu, kurš laukumā devās vēlāk.

Kroļļa pārstāvētā Liberecas "Slovan" mājās ar 0:1 (0:1) zaudēja "Hradec Kralove" vienībai.

Spēles 36. minūtē Krollis tika nomainīts un pāris minūtes vēlāk vienīgos vārtus šajā mačā guva Vāclavs Pilaržs. Regža spēlē iesaistījās 74. minūtē.

Piektdien Prāgas "Dukla" bez vārtsarga Riharda Matrevica mājās ar 0:2 zaudēja citam galvaspilsētas klubam "Slavia". Svētdien Kristera Penkevica pārstāvētā "Zlin" mājās tiksies ar Plzeņas "Viktoria".

"Slovan" ar 37 punktiem 24 spēlēs ir piektā, "Hradec Kralove" ar 34 punktiem ieņem sesto vietu, "Zlin" ar 28 punktiem ir devītā, bet "Dukla" ar 15 punktiem ir pēdējā, 16. pozīcijā.

