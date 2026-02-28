Aptauja: Latvijā 14% vīriešu meklējuši palīdzību mentālās veselības problēmu gadījumā
Latvijā tikai 14% vīriešu, saskaroties ar mentālās veselības problēmām, ir meklējuši profesionālu palīdzību, liecina sociālās kampaņas "Tavs klusums nav spēks" rīkotāju un pētījumu kompānijas "Norstat" veiktā Latvijas vīriešu aptauja.
Vienlaikus katrs trešais vīrietis atzīst, ka pēdējā gada laikā piedzīvojis mentālās veselības grūtības. Kampaņas rīkotāji norāda, ka situācija ir satraucoša arī plašākā kontekstā - Latvijā joprojām vīriešu pašnāvību skaits ir trīs reizes lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Īpaši kritiska situācija ir vecuma grupā no 45 līdz 59 gadiem.
Aptaujas dati liecina, ka 42% respondentu uzskata, ka vīrietim ar mentālās veselības problēmām jātiek galā pašam, nevis jāmeklē speciālista palīdzība. Savukārt 63% atzīst, ka nekad nav pat apsvēruši iespēju vērsties pēc palīdzības pie speciālista.
Ja vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem speciālista palīdzību neizmantotu 49% vīriešu, tad vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem - jau 76%.
Kā biežākos emocionālos izaicinājumus, ar kuriem tie pēdējā gada laikā ir saskārušies, aptaujātie Latvijas vīrieši min nogurumu un emocionālu izsīkumu (54%), nemieru un trauksmi (34%), pastāvīgu stresu vai spiedzi (29%), dusmas vai aizkaitināmību (28%), kā arī nomāktību un bezcerības sajūtu (26%).
Sociālo kampaņu "Tavs klusums nav spēks" līdz šā gada 16. martam organizē Latvijas zāļu ražotājs "Olpha" kopā ar "Veselības centru apvienību", "Centrālo laboratoriju" un "Mēness aptieku".
Aptauju par Latvijas mentālo veselību 2026. gada februārī veica sabiedriskās domas pētījumu aģentūra "Norstat", aptaujājot 480 vīriešu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.