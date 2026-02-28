Nepalaidiet garām! Šodien debesīs varēs vērot sešu planētu parādi
Debesu vērotājiem šodien būs iespēja ieraudzīt neparastu skatu — sešu Saules sistēmas planētu parādi. Protams, ja to atļaus laikapstākļi un netraucēs pilsētu apgaismojums.
Ja Merkurs, Venēra, Saturns un Jupiters būs redzami ar neapbruņotu aci, tad Urāna un Neptūna saskatīšanai būs nepieciešams spēcīgs binoklis vai teleskops. Labā ziņa ir tā, ka šo parādi varēs vērot jebkurā mūsu planētas vietā, tātad arī Latvijā. Planētas var mēģināt saskatīt uzreiz pēc saulrieta.
Lai planētas būtu redzamas, tām jāatrodas aptuveni 10 grādus vai augstāk virs horizonta. Ja tās būs pārāk zemu, tās redzēt traucēs Zemes atmosfēra, CNN norādīja ASV Alabamas štata Hantsvilā esošā Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) Māršala kosmisko lidojumu centra planētu pētniece Heidija Hevilenda.
Planētu parāde atgādina par to, kā planētas riņķo ap Sauli un kā to novietojums attiecībā pret Zemi mainās — tas ir būtisks faktors, ko zinātnieki ņem vērā, plānojot misijas uz citām planētām, piemēram, Marsu, norādīja Havilenda.
Kā debesīs atšķirt planētas?
“Parasti pirmā parādās Venēra,” sacīja Hevilenda. Viņa norādīja, ka Venēra būs spožākais debesu objekts pēc Saules un Mēness, un pēc saulrieta rietumu horizontā spīdēs ar stabilu, spilgti baltu gaismu. Marss būs redzams kā sarkans punkts, Saturnam būs dzeltenīga nokrāsa. Ja skatīties augstu virs galvas, varēsiet atrast Jupiteru.
Saulei vistuvāko Merkuru būs visgrūtāk pamanīt bez optiskiem palīglīdzekļiem, taču vislabākā iespēja to ieraudzīt būs aptuveni 30 līdz 60 minūtes pēc saulrieta, sacīja Hevilenda. Merkurs izskatīsies balts un atradīsies zemu virs horizonta.
Vai Latvijā laikapstākļi būs labvēlīgi?
Pagaidām Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) tīmekļa vietnē pieejamā prognoze liecina, ka uz daudzmaz skaidrām debesīm var cerēt tikai Kurzemes, Zemgales, Sēlijas un Latgales pašos dienvidos.